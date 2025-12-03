Денят за Габи бе особено тежък. В края на вечерта тя се насочи към басейна, въпреки че не може да ходи без помощ и шокира както участниците, така и редакторския екип на предаването. Инфлуенсърката се гмурна във водата с фенер и не послуша никого.

Стана ясно, че тя търси златната гривна, която Калоян ѝ подари, след като се върна от сватбата на брат си в България.

"Не знам какъв коктейл от емоции изпитах тази вечер, но на мен просто ми преля чашата. Целият ми престой тук беше капване, по капване и това беше последната капка", каза тя през сълзи пред камерите.

Инфлуенсърката не успя да сдържи емоциите си цяла вечер, дори пред останалите, като призна пред Денис, че тя е хвърлила гривната в басейна. Тя не си спести и обидните епитети към половинката си, като го нарече "олигофрен, задръстен, тъп, простак" и др.

Габи рухна за пореден път и изрази разочарованието си към Калоян и Кристина, които до скоро смяташе за близки.

