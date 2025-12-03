Габи влезе в конфликт с трима от най-близките си хора в имението, а именно - Калоян, Кристина и Петър. Тя остана крайно разочарована, че историята за запознаството на Кристина и половинката ѝ е останала скрита от нея. Петър стана свидетел на обидните нападки от Габи към Кристина и не остави нещата така.

"Тук става въпрос за болно его, че тя е прескочена и не е разбрала. Ситуацията ще я разбере дете на 6 години - ук тои човек на 26 години. Не мога тепърва да превъзпитавам някого", каза актьорът.

Кристина му предложи да отиде да разговаря лично с инфлуенсърката, но той остана категоричен, че тя ще ѝ прости бързо. Петър продължи, като ѝ обясни, че такива неща няма да прости.

Той отиде при Габи, за да ѝ каже, че това е последният път, в който разговарят както във вилата, така и в живота.

"Петър не ме трогва, че спира комуникация с мен. Както съм го приемала за супер близък, така и през цялото време съм знаела, че колкото и да го приемам за близък, аз го познавам от един месец", сподели тя пред камерите.

Останалите се опитаха да я защетят пред двойката, но актьорът запази позицията си:

"Такива хора на мен не ми трябват в живота!"

Как продължи спорът им - вижте в следващото видео.

