Денис Костадинов от "Ергенът: Любов в рая" - какво е любовта за него? (ЛЕКСИКОН)

Денис Костадинов - един от участниците в романтичното приключение "Ергенът:Любов в Рая" се впуска смело в търсене на любовта. Какво е за него любовта и има ли тайно оръжие за пъва среща - това той разкри ексклузивно пред Ladyzone.bg в специален лексикон.
Ето какво сподели за себе си Денис:
Лексикон:
- Коя черта в характера си харесваш най-много?
Винаги съм предан, точен и взискателен.
- Ако можеше да изживееш 1 ден като която и да е жена/мъж в света – коя/й би избрал/а?
Dan Bilzerian.
- На какво искаш да научиш бъдещата си дъщеря/син?
Искам децата ми да знаят, че е хубаво да носиш отговорност за действията си и да се понесат последствията. Хубаво е да споделяш с родител, като с приятел. Да бъдат смели и разумни и винаги да са точни, да се ценят малките жестове и да бъдат добродушни.
- Какъв съвет би дала на 18-годишното си Аз?
Да не повтаря грешка, която вече се е случила.
- Какво е любовта за теб сега?
Любовта е - разбирателство, подкрепа, изживяване и отдаденост.
- Какво е твоето тайно оръжие за първа среща?
Опитите да забавлявам момичето и да я предразположа за да се чувства добре.
- Кой е най-неловкият момент, в който си се опитвал да впечатлиш някого?
Най-неловкият момент ми беше с Анна-Мария от предишния сезон на предаването. Преди 2 години се запознахме и за да я впечатля я носех на ръце до колата и се правех на клоун.
- Ако трябваше да напишеш любовно писмо с емоджита, кои щяха да са задължителни?
Влюбено човече, целувка.
- Любим плод, песен, цвят и футболен отбор?
Грозде без семки, имам няколко песни, зависи от настроението. Но най-любимата песен е моята, която аз написах “ДНК - Как ще те обичам”.
- Отбор - Левски
