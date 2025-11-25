Денис Костадинов от "Ергенът: Любов в рая" - какво е любовта за него? (ЛЕКСИКОН)

/ Сезон 4 на Ергенът / Ергенът: Любов в рая

"Искам децата ми да знаят, че е хубаво да носиш отговорност за действията си и да се понесат последствията", споделя той
25 Ноември 2025
Денис Костадинов - един от участниците в романтичното приключение "Ергенът:Любов в Рая" се впуска смело в търсене на любовта. Какво е за него любовта и има ли тайно оръжие за пъва среща - това той разкри ексклузивно пред Ladyzone.bg в специален лексикон.

Ето какво сподели за себе си Денис:

Лексикон:

  • Коя черта в характера си харесваш най-много? 

Винаги съм предан, точен и взискателен.

  • Ако можеше да изживееш 1 ден като която и да е жена/мъж в света – коя/й би избрал/а?

Dan Bilzerian.

  • На какво искаш да научиш бъдещата си дъщеря/син?

Искам децата ми да знаят, че е хубаво да носиш отговорност за действията си и да се понесат последствията. Хубаво е да споделяш с родител, като с приятел. Да бъдат смели и разумни и винаги да са точни, да се ценят малките жестове и да бъдат добродушни.

  • Какъв съвет би дала на 18-годишното си Аз?

Да не повтаря грешка, която вече се е случила.

  •  Какво е любовта за теб сега?

Любовта е - разбирателство, подкрепа, изживяване и отдаденост.

  • Какво е твоето тайно оръжие за първа среща?

Опитите да забавлявам момичето и да я предразположа за да се чувства добре.

  • Кой е най-неловкият момент, в който си се опитвал да впечатлиш някого?

Най-неловкият момент ми беше с Анна-Мария от предишния сезон на предаването. Преди 2 години се запознахме и за да я впечатля я носех на ръце до колата и се правех на клоун.

  • Ако трябваше да напишеш любовно писмо с емоджита, кои щяха да са задължителни?

Влюбено човече, целувка.

  • Любим плод, песен, цвят и футболен отбор?

Грозде без семки, имам няколко песни, зависи от настроението. Но най-любимата песен е моята, която аз написах “ДНК - Как ще те обичам”.

  • Отбор - Левски

