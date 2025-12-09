Финалистката в „Ергенът: Любов в рая“ Дениз Хайрула успя да разсмее много хора. Тя направи неочаквано изпълнение.

Далеч от светлините на прожекторите и официалните събития, Дениз реши да демонстрира своя музикален талант, но по начин, който трудно може да бъде забравен.

Дениз Хайрула с китара в ръце

С китара в ръце, Дениз Хайрула изпълни емблематичната песен на Лейди Гага „Shallow“. Видеото, което тя публикува в своя Instagram, бързо привлече внимание, но не само заради музиката. Дениз избира изключително непринуден и забавен фон за своя кавър.

Вместо бляскава рокля, тя е седнала под коледната елха, облечена в уютен спортен сет и пухкави коледни пантофи! Тази комбинация създаде хумористичен контраст, който моментално грабна вниманието на феновете.

„Който няма чувство за хумор... да ме отследва ВЕДНАГА!“, пише тя.

Явно добре осъзнавайки, че подобно изпълнение може да предизвика както възторг, така и критични коментари, Дениз Хайрула взима мерки още преди да бъдат публикувани първите реакции.

Припомняме, че Дениз много хора познават от участието й в първи сезон на „Ергенът“. Там тя се бори за сърцето на Виктор Стоянов и също достигна до финал на предаването, но победител беше Виктория Капитонова. Виктор избра да даде шанс в реалния живот на инфлуенсърката.

В „Ергенът: Любов в рая“ Дениз, случайно или не, беше привлечена от ерген с името Виктор. Така двамата с бизнесмена продължиха да се опознават и постепенно ергенът се влюби в нея. Това той го призна по време на няколко от банкетите. Беше зададен въпрос – кой от участниците е наистина влюбен. Тогава Виктор се изправи и гордо призна, че изпитва чувства към Дениз. Тя от своя страна отвърна, че няма нужда от подобно признание пред всички, и че му вярва за това че има чувства към нея.

Дениз и Виктор достигнаха до финала заедно. В последния 66 епизод на „Ергенът: Любов в рая“ тя получи пръстен от Виктор. Дали двамата ще бъдат заедно и занапред, предстои да видим.

