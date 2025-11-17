След участието си в романтичното риалити „Ергенът: Любов в рая“ Анна-Шермин определено се превърна в една от най-коментираните участнички – със своята откритост и категоричност.

В ексклузивно интервю за Ladyzone.bg, Шермин откровено споделя какво е чувството да си в любовен триъгълник, за изневярата, която преживява и какво я води към истинската любов след предаването.

Анна-Шермин от „Ергенът: Любов в рая“

Снимка: Филип Станчев

Тя говори пет езика.

Родом е от България, но е израснала в Израел.

А майка й е най-добрата й приятелка.

Шермин признава, че опитът в шоуто я е променил изцяло. Там е разбрала колко е важно да поставя граници, да не се раздава прекалено и да не допуска всеки до най-интимната част от себе си.

„Разбрах, че не всеки заслужава достъп до мен“, разказва тя в интервю за нашия сайт.

Тази новооткрита вътрешна сила я води през целия сезон – включително и в решението й да откаже два пъти роза в „Ергенът: Любов в рая“. За първи път тя си тръгна от предаването, защото отказа роза на Лъчезар, а на следващата церемония, след като се беше върнала в предаването, тя взе решение да не приеме и тази на Красимир. Поведението й несъмнено предизвика вълна от реакции онлайн.

Снимка: Филип Станчев

„Не срещнах любовта в шоуто, но срещнах себе си“, завява Анна.

Снимка: Филип Станчев

Защо отказва роза и на Красимир и какво и в какви отношения е с Киара след предаването - вижте във видеото.

Шермин открива любовта след „Ергенът: Любов в рая“

Снимка: Филип Станчев

Въпреки че дамата не откри любовта в предаването, тя все пак успява да срещне любовта след като напусна „Ергенът: Любов в рая“. Специално за нас тя описва мъжа до себе си. Шермин признава, че харесва мъже със светли очи и светла коса. Той е „любезен“, „интелигентен“ и „отговорен“.

Анна-Шермин продължава да се развива и да пътешества. Тя казва, че всеки нов ден за нея е нова възможност. А коя е най-неловката ситуация, в която Шермин е попадала в името на любовта - вижте ето тук:

