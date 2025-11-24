По време на участието си в „Ергенът: Любов в рая“, Анна-Шермин определено бе най-коментираната участничка - заради своята откритост и критично отношение към останалите. Любопитното обаче е, че интересът към нея не стихва – дори и след като отдавна напусна романтичното риалити.

Самата Шермин, както изглежда и за миг не съжалява, че доброволно напусна предаването, отказвайки поднесената от Красимир роза. Дори напротив – тя вече се е отдала на приятни изживявания, потапяйки се още отсега в атмосферата на идващите коледни и новогодишни празници.

Наскоро „героинята“ от риалити форматите сподели поредица от снимки в профила си в Instagram. На тях тя позира в луксозен хотел в Лондон - пред огромна коледна елха, в компанията на своята майка Татяна.

Снимка: instagram/annametusheva

Поводът двете жени да са там е рожденият ден на Татяна. Но успоредно с него, те улавят и духа на предстоящите празници. И не само чрез красивата тематична украса. Те пият и скъпи питиета и ядат черен хайвер. А когато пожелаят, могат да си закупят и чифт елегантни обеци от бижутерския магазин в хотела, който предлага дори скъпоценни накити в стила на кралица Елизабет II.

Снимка: instagram/annametusheva

Вероятно Шермин не е изпитала никакви затруднения по време на престоя си в столицата на Великобритания. Все пак, тя говори пет езика – както самата нееднократно е споделяла, сред които и английски.

Снимка: instagram/annametusheva

Със сигурност тя се е подготвила подобаващо за подобен тип екскурзия. Анна често споделя в профила си снимки и видеа от процедурите, на които периодично се подлага. Като лазерна епилация или хайдрофейшъл за свеж и сияен тен. И дори ДНК терапия за възстановяване и подмладяване на кожата.

Да си припомним няколко основни моменти от живота на Анна-Шермин:

Родена е в Ловеч, но 18 години живее в Тел Авив. Заради обстановката в Израел се връща в България

Модел и инфлуенсър. Учила е психология

Зодия Овен

Има малка татуировка между двете гърди, символизираща зодиакалния ѝ знак

Снимка: instagram/annametusheva

"Не срещнах любовта в шоуто, но срещнах себе си“, завява Анна за участието си в двата сезона - на „Ерегенът“ и „Ергенът: Любов в рая“

Но среща любовта след напускането на „Ергенът: Любов в рая“

Да си припомним ключови моменти от участието на Анна-Шермин в романтичното риалити „Ергенът: Любов в рая“:



