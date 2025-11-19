Анна-Шермин Метушева, която се превърна в една от най-коментираните участници в „Ергенът: Любов в рая“ напусна предаването завинаги. Вторият й отказ на роза сложи край на участието й в романтичното предаване.

Много хора познават Анна преди това. а именно от участието й в трети сезон на „Ергенът“, когато дамата влезе, за да се бори за сърцето на Алек. Още тогава Шермин сподели към какъв начин на живот се стреми и загатна за това какво очаква от мъжа до себе си.

Анна през 2017 г.

Истината за корекциите на Анна-Шермин

Анна никога не е крила, че външният й вид е резултат не само от добра генетика, но и от тренировки и от козметични подобрения. Нейната откритост по темата провокира голям интерес към това как е изглеждала преди корекциите.

Шермин през 2018 г.

Снимка: Instagram

Дамата е направила профилите си в социалните мрежи отворени, а в резултат на това е архивирала или премахнала много голяма част от по-старите си публикации. Затова не може да се видят снимки на това как е изглеждала преди 2017 година например. Въпреки това Анна открито признава, че е коригирала множество черти по лицето си.

Снимка: Instagram

Още с влизането си в „Ергенът: Любов в рая“ участничка казва, че е направила промени в няколко зони на лицето си:

Филъри в устните.

Филъри в скулите.

Корекция по брадичката.

Две корекции на носа.

Уголемяване на гърдите.

Анна в трети сезон на „Ергенът“

Не е ясно кога Анна е направила първата корекция на носа си, но втората със сигурност е след участието й в трети сезон на „Ергенът“, защото промяната е видима към участието й в „Ергенът: любов рая“.

Любопитни факта за Анна-Шермин

Анна преди корекцията на носа си след участието си в трети сезон на романтичното риалити.

Въпреки че е родена в България, начинът на живот на Анна-Шермин винаги е бил свързан с лукс и интернационален дух, което се вижда и от нейния профил още преди естетическите корекции.

Родена е в Ловеч, но от 10-годишна възраст живее в Тел Авив, Израел.

Родителите й са българи, но вторият съпруг на майка й е евреин, което е причината да живее в Израел.

Името Шермин се среща в Турция и е избрано, тъй като тя има турски корени.

Знае 5 езика – български, турски, руски, иврит и английски.

Ексклузивно интервю за Ladyzone.bg с Шермин, след като отказа роза на Красимир - вижте ето тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK