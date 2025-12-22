През декември, 2024 г. легендарната екшън звезда Чък Норис се сбогува завинаги със своята майка Уилма Норис Найт. Възрастната жена почина на пределните 103 години.

А сега, година по-късно, актьорът изгуби още един важен човек в живота си. Даян Холечек, първата съпруга на Норис, е починала на 84-годишна възраст.

Това потвърди Майк Норис, най-големият син на Чък и Даяна, а като причина за смъртта на майка си, посочва дългогодишната ѝ борба с деменция. Той уточнява и, че Даян е починала спокойно в дома си в Тексас.

„Благодарни сме, че вече не страда. Тя беше невероятна, най-великата майка. Бяхме много щастливи, че я имахме“, каза той, цитиран от TMZ.

Даян Холечек е родена на 27 ноември 1941 г. в Лос Анджелис, Калифорния. Тя и Чък Норис се запознават в края на 50-те години, още като ученици в гимназията в Торънс, Калифорния. Непосредствено след завършването, решават да сключат брак – и се женят през 1958 г.

Снимка: instagram/we_luv_the_80s

Докато Норис гради кариера и става все по-популярен в Холивуд като актьор и майстор на бойните изкуства, Холечек остава до него, водейки дискретен начин на живот. Освен Майк, който също е актьор, двойката има още един син - Ерик, бивш автомобилен състезател.

Първото голямо сътресение в бракът им е през 1963 г. Тогава става ясно, че Норис има афера, следствие на която се ражда дъщеря му Дина.

В крайна сметка, през 1988 г., след 30 години брак, Холечек и Норис се разделят, а само година по-късно разводът им е финализиран.

Не е известно дали Холечек се е омъжвала повторно след развода, тъй като тя винаги е предпочитала да стои далеч от светлината на прожекторите въпреки известността на бившия си съпруг. Тя отглежда сама двамата си сина и се радва седем внука.

85-годишния Норис все още не е направил публичен коментар относно смъртта на бившата си съпруга.

Във видеото - да си припомним момнта, в който Чък Норис се снима с тениска на ФК "Левски":

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK