Чък Норис беше главно действащо лице много вицове и шеги, заради пословичната си сила. Акьорът ни напусна след кратко пребиваване в болница.

В реалния живот той също беше голям герой. Актьорът е спал в продължение на 5 месеца до болната си съпруга Джина Норис и успява да я върне към живота. Успехът му във филмовите екшъни се дължи до голяма степен на факта, че неговата съпруга го е подкрепяла безусловно.

Снимка: Getty Images

Звездата от “Уокър, тексаският рейнджър” и моделът се женят през 1998 г. Две години след най-твърдото им "Да" двамата стават родители на близнаци. Те имат деца от предишни връзки.

През 2013 г. Джина трябвало да направи ядрено-магнитен резонанс, но контрастното вещество, което инжектират в тялото й, има проблемни последствия за здравето й. И в последващите дни след ЯМР, и месеци след това тя усещала тежък дискомфорт и парене. В интервюта тя сподея, че се е "чувствала като залята с киселина отвътре."

Състоянието й се влошавало всеки път, когато отивала в болницата до толкова, че била прикована на легло. В този момент, неизменно до нея, бил съпругът й.

17 книги, за да я върне към живота

17 книги - толкова е прочел Чък Норис на съпругата си, докато седял край леглото й. Това споделя самият той в интервюта.

Снимка: Getty Images

Оказва се, че организмаът на Джина има остра реакция срещу вещество в контрастният агент, който се използва при ЯМР. Това е редкоземен метал, наречен гадолиний.

Въпреки трудностите Чък Норис и съпругата му успяват да преодолеят този труден момент в живота си. Двамата отбелязват кръгла годишнина от брака си през 2018 година.

Завеждат и дело в съд в Сан Франциско с искане за 10 милиона долара обезщетение. Според двамата случаят на Джена трябва да е предупреждение към хората за опасностите от гадолиний в контрастните вещества за ЯМР, който се натрупва в организма и може да причини проблеми дори при здрав черен дроб.