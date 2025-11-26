Британския предприемач сър Ричард Брансън преминава през труден период. Преди ден самият той сподели в социалните мрежи, че съпругата му Джоан Темпълман е починала на 80-годишна възраст.

„Съкрушен съм да споделя, че Джоан, моята съпруга и партньорка от 50 години, си отиде. Тя беше най-прекрасната майка и баба. Тя беше моята най-добра приятелка, опора, моята водеща светлина. Целият ми свят. Обичам те завинаги, Джоан“, са думите, с които Брансън се сбогува със съпругата си.

Макар да не посочва ясно причината за смъртта на Джоан, Ричард Брансън споменава последните й мигове. „Бяхме заедно. Тя беше в добро настроение. Усмихна ми се с тази лъчезарна усмивка, която озаряваше цялото ѝ лице, същата усмивка, в която се влюбих от първия момент, в който я видях, преди половин век. После изведнъж тя си отиде, бързо и безболезнено. За щастие, аз бях до нея“, споделя той.

Снимка: instagram/richardbranson

Ричард Брансън Джоан Темпълман сключват брак през 1989 г. Имат три деца и Холи, Сам и Клеър Сара. Първородната им дъщеря Клеър се ражда преждевременно през 1979 г. оцелява само четири дни след раждането си, припомня BBC.

Синът на двойката - 40-годишният Сам Брансън, също не пропусна да сподели своите чувства и спомени за майка си. "Мамо, ти винаги караше хората около теб да се чувстват така, сякаш всичко е наред със света. Беше най-добрата, най-любяща, топла и щедра жена, която е стъпвала на тази земя. Дълбоко благодарен съм, че имах привилегията да бъда твой син“, написа той в социалните мрежи.

Сър Ричард Брансън е един от най-успешните бизнесмени във Великобритания. Бизнесут му стартира още през 70-те години на миналия век, като впоследствие се разширява в редица индустрии, включително въздушни пътувания, интернет и космически туризъм.

Във видеото - да си припомним какво е споделял Ричард Брансън пред камерите на bTV:

