Светът на театъра и киното скърби. На 85-годишна възраст ни напусна Полин Колинс, носителка на престижни отличия и лице с незабравимо присъствие на сцената и екрана. Но зад блясъка на професионалните успехи стои една силна жена, чийто личен живот е изпълнен с борба, любов и откровеност.

Актрисата Полин Анджела Колинс, родена в Девън, Англия, в ирландско католическо семейство, първоначално е била учителка, преди да открие призванието си в актьорството. Тя оставя след себе си наследство не само от роли, но и от лични истории, които докоснаха публиката.

Полин Колинс

Снимка: Getty Images

Носителка е на множество престижни театрални и филмови отличия.

Преди да стане актриса, е работила като учителка.

Омъжва се за актьора Джон Алдертън през 1969 г., с когото имат три деца.

Дъщеря си Луиз дава за осиновяване.

В последните си години се бори с болестта на Паркинсон.

Любовта в живота на Полин Колинс

Снимка: Getty Images

Личният живот на Колинс е белязан от силно и дългогодишно партньорство с актьора Джон Алдертън. Двамата сключват брак на 22 март 1969 г. и не само делят живота си, но и сътрудничат по множество успешни телевизионни и театрални проекти.

Джон Алдертън остава ключов човек в живота й – не просто съпруг, но и творчески сътрудник, който й е бил опора през целия й път. Двойката има три деца – Никълъс, Кейт и Ричард, създавайки топло семейство на фона на интензивната си кариера.

Майчинската жертва

Един от най-личните и смели моменти в живота на Колинс е свързан с дъщеря й. През 1964 г., преди брака с Алдертън, Колинс ражда дъщеря на име Луиз, която дава за осиновяване.

Актрисата, известна със своята дискретност, по-късно повдига завесата пред този болезнен момент в своята автобиография, озаглавена „Letter to Louise“. Тази изключително лична изповед показа силата й да говори открито за сложните решения и жертви, които понякога жените трябва да направят.

Тиха битка с коварна болест

Последните години от живота на голямата актриса са белязани от една тежка, но тиха битка. Полин Колинс дълго време страдаше от Болестта на Паркинсон. Въпреки сериозното си състояние, тя продължи да вдъхновява със своята сила и устойчивост, демонстрирайки, че зад всяка голяма знаменитост стои един човек, който се бори със своите лични предизвикателства.

Полин Колинс ще бъде запомнена не само с множеството си отличия и незабравимо присъствие, но и като жена, която смело изживя живота си – с всичките му радости, любов и трудни битки.

