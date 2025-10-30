На 74-годишна възраст почина Иван Тенев - журналист, художник и общественик с активна дейност в културния и обществен живот, известен е с псевдонима Агент Тенев.

Най-значимите факти за Иван Тенев

1. Иван Тенев е роден на 2 септември 1951 г. в София. Завършва българска филология в Софийския университет и „Приложна графика“ във Висшия институт за изобразително изкуство „Николай Павлович“.

2. Първите му творчески прояви са като художник – още като студент публикува карикатури. Иван Тенев започва професионалната си творческа дейност като карикатурист и художник в областта на сатиричната и приложната графика. Негови творби са публикувани във вестник „Стършел“ и всички хумористични страници на столичните издания.

3. Участвал е в 8 национални изложби на карикатурата, над 60 международни изложения в Канада, Югославия, Белгия, Италия и Турция и е носител на 3 международни награди.

Снимка: БГНЕС

4. Иван Тенев е носител на награда от конкурса за сатирична графика "Настрадин Ходжа" в Турция през 1976 и 1977 г.

5. В поп музиката навлиза първо като художник – създава обложките на плочите на някои от най-нашумелите тогава родни звезди, включително Лили Иванова.

Снимка: БГНЕС

6. След 1980 г. Иван Тенев започва работата му като автор на текстове на естрадни песни (днес наричани поп) и рок парчета за някои от най-известните български изпълнители в тези жанрове и като продуцент на певците Кристина Димитрова и Орлин Горанов.

7. Има над 30 първи отличия на конкурсите „Златен Орфей“, „Бургас и морето“, Младежки конкурс за забавна песен, „Ален Мак“, пролетен конкурс на БНР, „Мелодия на годината“ – БНТ, „Пирин фолк“, „Златна Месемврия“, „Златният Арлекин“, „Сладкопойна чучулига“, международните фестивали в Сопот, Ялта, Тбилиси, Манагуа.

Носител на голямата награда „Златният Орфей“ – 1986 г.

Носител на голямата награда „Мелодия на годината“ – 1988 г.

Носител на Голямата награда на фестивала „Пирин фолк“ – Сандански, 2004 г.

Носител на Голямата награда „Бургас и морето“ – 2013 г.

8. Журналистическата си дейност Иван Тенев стартира като създател и радиоводещ на Агенция „Тенев“ през 1989 г. Агенцията започва творческата си дейност с независимо предаване, представящо информация за хайлайфа в обзорното неделно предаване „Хоризонт за Вас“ по програма „Хоризонт“ на БНР, спортната рубрика на БНТ „Трето полувреме“, както и с лични колони на тема хайлайф в най-тиражираните вестници, списания и фотографска агенция „Булфото“. През 2001 г. Агенция „Тенев“ започва едночасово шоу по Националното „Дарик радио“, а от 2008 г. рубриката се завръща в БНР.

Снимка: БГНЕС

9. Иван Тенев е бил женен за певицата Кристина Димитрова, като двамата имат син - Димитър.

10. Носител е на орден "Св. св. Кирил и Методий" втора степен за значимия му принос за развитието на културата и изкуството (8 юни 2011 г.).

