Антъни Хопкинс сподели любопитен момент от семейния си живот. Носителят на „Оскар“ е женен за Стела Арояве от 2003 г. и оттогава насам двамата се радват на разбирателство и хармонични отношения.

В скорошно интервю за The Sunday Times, 87-годишният носител на „Оскар“ разказа, полушеговито, как съпругата му неведнъж е предполагала, че той вероятно страда от синдром на Аспергер (ASD) - разстройство от аутистичния спектър със сравнително запазени език и ниво на интелигентност. Нещо, с което обаче Хопкинс съвсем не е съгласен.

"Обсебен съм от числата, от детайла. Обичам всичко да е подредено. И да запаметявам редица неща и подробности“ обяснява актьорът. „Ето защо понякога Стела се притеснява за мен. И когато потърси информация по въпроса в интернет, бе категорична: "Ти сигурно имаш синдром на Аспергер.“

Въпреки преклонната си възраст, Антъни Хопкинс е запазил острия си ум и педантичния си подход към актьорството, с които е известен. Затова веднага е отвърнал на половинката си, че изобщо няма представа за какво говори. „Изобщо не вярвам в това“, заключва той.

И допълва: „Предполагам, че съм циничен, защото смятам, че подобни „диагнози“ за пълни глупости. Това просто се нарича живот, това е да бъдеш човек – пълен с мисли, тайни и всичко останало, което носим в себе си. Всички тези етикети… кого изобщо го е грижа. Те се превърнаха в мода.“

Интервюто е част от промоционалната кампания на Хопкинс за предстоящата му автобиографична книга „We Did OK, Kid“, която излиза във вторник, 4 ноември.

В нея актьорът споделя редица лични моменти от живота си, включително и борбата си с алкохолизма – която приключва преди близо 50 години.

Любовта между Антъни и Стела

Стела Арояве Антъни Хопкинс се срещат за първи път през 2001 г. в нейния антикварен магазин в Лос Анджелис. Двамата се влюбват от пръв поглед и се женят две години по-късно в имението на Хопкинс в Малибу, Калифорния, къето живеят и до днес.

Стела, която е с 18 години по-млада от съпруга си, е родена в Колумбия. В началото на 80-те години на миналия век тя се мести в САЩ, за да следва актьорско майсторство. Днес е занимава основно с благотворителност - поддръжник е на редица организации, включително фондацията на Антъни Хопкинс за изследвания на болестта на Алцхаймер, както и на фондацията на ООН за бежанците.

