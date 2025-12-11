Откровено за най-големите си радости, лични уроци и моменти, които остават завинаги в сърцето. Тази събота, 13 декември, от 17:00 ч. по bTV певицата Емилия застава пред камерата на „Животът по действителен случай“, за да разкаже.

В специалното интервю зрителите ще видят един различен, немедиен образ на звездата – като обикновена жена, грижовна майка, предана съпруга и благодарна дъщеря. Емилия споделя какво ѝ дава сили, от какво се страхува, какво я прави щастлива и как е преминала през най-трудния период от живота си.

Голямата любов и голямата болка

Певицата разкрива как се е срещнала с половинката си – Жорж Башур, когото тя описва като най-силната си опора и човека, който ѝ дава смелост да върви напред.

В интервюто Емилия говори и за трагедията, белязала семейството – загубата на неговия син Феди. Тя разказва кой е помогнал на двамата да се изправят след този опустошителен удар и как са успели да продължат напред. Зрителите ще научат и как певицата е преборила тежка следродилна депресия и защо вече не се страхува да показва сълзите си пред децата си.

Не пропускайте „Животът по действителен случай“ – тази събота, 13 декември, от 17:00 ч. само по bTV.

