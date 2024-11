След две десетилетия на сцената, един от най-успешните и дълго играни мюзикъли на всички времена Wicked прави своя дългоочакван преход към големия екран с грандиозното киносъбитие - Злосторница.

Базиран е на книгата Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West на Грегъри Магуайър, който от своя страна е вдъхновен от Вълшебникът от Оз на Л. Франк Баум.

ЗА КАКВО СЕ РАЗКАЗВА ВЪВ ФИЛМА "ЗЛОСТОРНИЦА"

Глинда и Елфаба се запознават в университета Шиз във фантастичната страна Оз и при все различията им, между тях възниква силна и дълбока връзка. След среща с Чудния вълшебник от Оз, тяхното приятелство достига до кръстопът и животът им поема в различни посоки.

Водена от непоколебимото си желание за популярност, Глинда е съблазнена от властта, докато решимостта на Елфаба да остане вярна на себе си и на хората около нея има неочаквани и шокиращи последици за бъдещето ѝ. По време на необикновените им приключения в Оз, съдбите на Глинда и Елфаба остават неизменно свързани, превръщайки се в иконичните Глинда Добрата и Злата вещица от Запад, които познаваме от безсмъртното произведение на Л. Франк Баум Вълшебникът от Оз.

АКО ИСКАТЕ ДА СПЕЧЕЛИТЕ РАЗКОШНИ НАГРАДИ - ВИЖТЕ КАК

Готов ли си да разкриеш мистериите? За всички фенове на Ladyzone.bg и киното имаме страхотна игра.





Тагни в коментар приятел, който би се осмелил да тръгне с теб по този магичен път!

На случаен принцип на 26 ноември ще бъдат изтеглени общо 5-има победители, които да получат своите вълшебни награди.

Виж пълните условия за участие ТУК.

Играта е във Facebook и се зачитат коментарите, оставени под поста ТУК.

КОИ АКТОЬРИ ЩЕ ВИДИТЕ ВЪВ ФИЛМА

Синтия Ериво, Ариана Гранде, Мишел Йео, Джонатан Бейли, Итън Слейтър, Мариса Боуд, Джеф Голдблум, Боуен Йънг, Бронуин Джеймс, Кеала Сетъл, Питър Динклидж - лицата, които ще видите в лентата. Режисьор е Джон М. Чу, а сценарист - Уини Холцман.



Политаме със Злосторница в кината на 2D, 3D, 4DX и IMAX от 22 ноември. Дублиран и субтитриран.