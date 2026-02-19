След като си спечели второто място в плажната надпревара в "Ергенът" 5, Марин покани Михаела на среща. Двамата не бяха съвсем сами, а в компанията на слона Радия. Тримата успяха да се сближат, като двойката дори го поязди и нахрани.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

"Видях, че този път и той е доста по-спокоен и по-уверен, което много ми хареса", сподели Михаела пред камерите.

Двамата се насладиха на дивата природа и споделени мигове, като се пошегуваха, че хеликоптер не им е нужен, след като изпуснаха голямата награда от играта. Въпреки това романтиката определено беше във въздуха!

Снимка: Филип Станчев

По-късно те се отправиха към своята интимна вечеря на плажа. Там те успяха да си поговорят повече и да си споделят по-лични подробности за животите си. Марин не се поколеба да пита и за любовните нагласи на Михаела.

Те откриха няколко сходности помежду си, които сметнаха за "знаци" и съдба.

Марин ѝ сподели, че има "грехове за изкупуване", а именно факта, че не е успял да ѝ отдели достатъчно време на бала в София, защото е искал да опознае възможно най-много момичета.

"Егото няма работа в едни отношения. Това да можеш да го оставиш е нещо много трудно и важно, затова много се развам, че той го притежава", сподели тя пред камерите.

Най-интересното четете в рубриката ни "Ергенът 2026 - сезон 5".

Какво разкриха те за бившите си - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER