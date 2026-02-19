Буквално часове преди полета на всички момичета от „Ергенът“ за Шри Ланка се оказва, че една от тях е постъпила изключително некоректно. Продукцията получава информация, според която Тифани е в драстично нарушение на основните световни правила за участие в този формат.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

Какво всъщност се случи?

Некоректното поведение на Тифани принуждава продукцията да вземе мерки, за да предпази момичетата и ергените. Точният израз, който водещия Наум Шопов използва, не от "некоректни и недобросъвестни жени".

"Историята за Тифани ще продължи там, където такива истории намират своя естествен и справедлив финал."

Снимка: Филип Станчев

Коя е Тифани?

Тифани беше избраница на Марин. Крис беше първият, който я харесва, но най-младият ерген успя да му я отмъкне, като й подари роза.

„Шок! Уау! Крис си я беше харесал, но аз му я отмъкнах. Дали това е кармичният обрат, който заслужавам или вселената реши да ме избави от нещо, от което нямам нужда.“

При срещата с тримата ергени, те бяха впечатлени от походката й, а Стоян я нарече „много мило момиче с благо излъчване“. Елеонора пък беше една от участничките, която коментира, че Тифани е много красива. Михаела отбеляза, че има „уникални очи“. За бала тя се появи със свободно пусната коса и черна официална рокля с тънки презрамки и изрязано деколте.

Тифани обаче не е сред момичетата, които заминават за Шри Ланка. Причината - тя е в драстично нарушение на основните световни правила за участие в този формат.

Снимка: Филип Станчев

Какви са правилата на "Ергенът"?

Правилата в предаването „Ергенът“ (The Bachelor) са комбинация от официални договорни клаузи и неписани телевизионни закони. Това са някои от основните правила.

Пълна изолация (дигитален детокс)

Участничките нямат право на:

Телефони, лаптопи или таблети.

Достъп до интернет и социални мрежи.

Контакт с външния свят (семейство и приятели), освен в изключителни случаи, разрешени от продукцията.

Конфиденциалност и "Spoiler" контрол

Забрана за разкриване на финала: Те не могат да казват кой е спечелил или какво се е случило преди епизодите да бъдат излъчени.

Те не могат да казват кой е спечелил или какво се е случило преди епизодите да бъдат излъчени. Глоби: Нарушаването на това правило обикновено води до огромни неустойки (често в размер на десетки хиляди левове/долари).

Поведение и алкохол



Алкохол: Има лимит на количеството алкохол, което се сервира, за да се избегнат опасни ситуации, макар че в някои сезони това правило е по-гъвкаво в името на забавлението.

Взаимоотношения: Всяка комуникация с Ергена трябва да бъде заснета от камерите. Не се насърчават "тайни срещи" извън снимачния процес.

Най-интересното четете в рубриката "Ергенът 2026 - сезон 5".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER