Страстите в "Ергенът" 5 стават все по-горещи! В епизод 3 предстои да видим повече искри, напрежение и... рози. Ето какво ще се случи следващата седмица.

Крис, Стоян и Марин ще имат възможността да поканят по три момичета, с които да се снимат на фотосесия по случай Денят на влюбените.

Ще станем свидетели и на напрежение между Пламена и Стоян.

"Дали ще видя Стоян, надявам се, да, но не го очаквам с нетърпение", коментира тя пред камерите.

Някоя или някои от поканените за групови срещи са били пожелани от повече от един ерген!

"Ставам все по-малко склонен да се съобразявам с него", сподели Марин, но предстои да разберем за кого от своите "съперници" говори.

Стоян и неговите избраници ще участват в игра, в която дамите ще влязат в ролите на негови секретарки. Дори тесните поли не могат да ги спрат да покажат дългите си крака!

Идва време и за първата церемония на розата за сезон 5. На кого ли ще дадат розите си Крис, Марин и Стоян? Предстои да разберем и дали ще има дами, които ще напуснат рая в Шри Ланка.

