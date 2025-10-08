В епизод 24 на романтичното риалити „Ергенът: Любов в рая“ настъпи парти вечер! Дамите и кавалерите обаче бяха разделени. В рая има нови регламенти и неприятни за участниците промени.

Водещата Райна Караянева влезе във вилата на любовта, за да съобщи за промените, които влизат в сила. Те не се харесаха особено на мъжката част от участниците, които бързо изразиха своето недоволство.

Вече мъжете и жените трябва да живеят отделно - двата пола се разпределят в двете вили, като им е забранено да общуват по всякакъв начин. Който наруши това правило, напуска рая незабавно!

Жените тръгнаха към своето вечерно приключение в местен бар на брега на плажа, а мъжете останаха във вилата.

Наздравици, танци, усмивки и много предположения - така изглежда купонът на момичетата.

"Аз мисля, че ще им вкарат танцьорки", сподели Кристина.

Габи пък е категорична, че мъжете "страдат" заради тяхното отсъствие. Тя не е много далеч от истината - вечерта при кавалерите далеч не изглежда толкова цветна и забавна.

Впечатление направи самостоятелният разговор между Ана-Шермин и Габриела, които се бяха отделили встрани от дансинга, за да си поговорят и опознаят по-добре.

Момичетата определено се бяха постарали да изглеждат добре, въпреки че бяха отделени от половинките си.

За изненада на дамите, на женският купон нахлу мъжко присъствие - трима нови ергени се присъединиха към плажното им парти.

Повече - вижте в следващото видео.

