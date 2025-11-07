Любовта може и да е в рая, но в „Ергенът: Любов в рая“ смехът определено е на първа линия. От хапливи забележки до златни фрази, които вече се превърнаха в интернет хитове – шоуто доказа, че романтиката върви най-добре, когато е подправена с щипка сарказъм и щедра доза чувство за хумор.

Ето кои реплики се откроиха в епизод 46 на романтичното риалити:

Бисери

Киара

„Събирам камъни да целя хората.“

Красимир

„Как може да ми дойдеш и да ми тръгнеш по джапанки, човек. Добре, бе, не можеш да имаш пари и да ходиш по джапанки!“

Красимир

„Ту с Анна, ту с т’ва, после такова, то стана…“

Габи към Красимир

„Анна за теб е гадната жена, която едва търпиш, а Киара е прекрасното ти гадже.“

Анна-Шермин за Киара

„Малко вредно паразитче, което няма как да взема насериозно, защото тя е просто смешна, дори понякога се питам дали осъзнава колко е смешна.“

„Като я познавам, може би да отидат в някоя евтина чалготека, нейна територия.“

„Ако Киара иска да бъде постелка, на която си изтриват краката и всъщност проявяват жестове към друга, тя да продължи да е там.“

Повече - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

