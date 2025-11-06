Във вилата на Ергенът: Любов в рая емоциите стават все по-силни, признанията по-тежки, а култовите изказвания на участниците са както винаги колоритни и забавни. Страст, ревност, любовни драми и много откровения - вижте кои бяха най-вълнуващите реплики от епизод 45 на предаването.

Петър за Шермин

„Тя е сложила една маска на провокацията и скандала!“

Киара

„Тя изпростя!“

Дениз

„Шермин, защо вчера се разхождаше по полов орган? За да се презентираш ли?“

Шермин

„Те казаха, че изглеждаш като бъчва!“

Дениз

„Аз предпочитам да бъда като бъчва, а не като дъска!“

Тихомир

„Бих излъгал всяка жена, за да стигна до финал!“

Виктория

„Да не стане само най-фейк двойката най-истинска!“

Киара

„Ако бяхме насаме с Красимир и нямаше камери, още малко щеше да си го изкара и да ми го…“

Благовеста

Краси, приспа ли зверо?

А най-любопитното от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая"

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK