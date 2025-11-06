Във вилата на Ергенът: Любов в рая емоциите стават все по-силни, признанията по-тежки, а култовите изказвания на участниците са както винаги колоритни и забавни. Страст, ревност, любовни драми и много откровения - вижте кои бяха най-вълнуващите реплики от епизод 45 на предаването.

Петър за Шермин

„Тя е сложила една маска на провокацията и скандала!“

Киара

„Тя изпростя!“

Може ли да има приятелство между Киара и Красимир? (АНКЕТА)

Дениз

„Шермин, защо вчера се разхождаше по полов орган? За да се презентираш ли?“

Шермин

„Те казаха, че изглеждаш като бъчва!“

Дениз

„Аз предпочитам да бъда като бъчва, а не като дъска!“

Тихомир

„Бих излъгал всяка жена, за да стигна до финал!“

Виктория

„Да не стане само най-фейк двойката най-истинска!“

Киара

„Ако бяхме насаме с Красимир и нямаше камери, още малко щеше да си го изкара и да ми го…“

Благовеста

Краси, приспа ли зверо?

