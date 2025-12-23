Кейт Бекинсейл предизвика истински фурор, появявайки се на спортно събитие в Лос Анджелис. Актрисата е добре позната с екстравагантната си визия и този път не направи изключение - тя моментално привлече внимание с неочаквания си избор на облекло.

Но този път имаше и още едно нещо, заради което всички заговориха за Кейт. На събитието тя бе придружена от своята рядко виждана на публични събития дъщеря Лили Мо Шийн. Това, което правеше особено впечатление бе факта, че двете жени изглеждаха по-скоро като две сестри, отколкото като майка и дете.

Приликата между 52-годишната актриса и 26-годишната ѝ дъщеря просто нямаше как да бъде пренебрегната – заради сходния тен, фините черти и цялостното излъчване. Въпреки че Кейт направи смело модно изявление, залагайки на рокля без презрамки в тъмносив цвят, съчетаваща скулптурна долна част, бюстие и бели тюлени детайли. Докато Лили бе избрала далеч по-семпла визия, включваща семпло черно яке и свободно спусната на меки, падащи вълни коса.

Снимка: Getty Images

Лили е плод на любовта между Кейт и бившия ѝ партньор, актьора Майкъл Шийн. Младото момиче вече уверено върви по стъпките на своите родители – тя гради собствена кариера, появявайки се в различни телевизионни и кино продукции.

И въпреки това, както и факта, че е израснала сред известни родители, тя до преобладаващо избягва светлината на прожекторите – което прави тази рядка съвместна поява с Кейт още по-впечатляваща.

Самата Кейт Бекинсейл загуби наскоро своята майка - английската актриса Джуди Ло.

Кейт сподели съкрушителната новина в Instagram на 15 юли, споделяйки, че след 78-годишната жена е загубила битката с тежко раково заболяване.

Снимка: instagram/katebeckinsale

Кейт определя майка като „компасът“ на живота си и като най-скъпа ми приятелка. „Тя беше смела по толкова много начини, понякога прекалено прощаваща и вярваща в крайната доброта у хората. О, мамо… съжалявам. Толкова съжалявам“, написа още в емоционалния си пост актрисата.

Във видеото - една история за майка и дъщеря и тяхната борба със зависимостите:



