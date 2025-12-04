EXE EPISODE XI продължава традицията, като този път представя селекция от артисти, които са дефинирали съвременното електронно звучене. На 19 и 20 декември на сцената ще се качат DJ-и, които ще вдигнат нощния живот в София във въздуха.

Първата вечер на EXE EPISODE XI ще бъде територия на по-тежките стилове, а Klangkuenstler е артистът, който задава тона на вечерта. Заедно с VTSS и Funk Tribu, той оформя lineup, който обещава една от най-силните и безкомпромисни техно вечери, организирани у нас.

Докато повечето артисти владеят само пулта, Klangkuenstler създава концепция. Всяко негово появяване на сцената не е свързано просто с изпълняването на един сет. Той управлява всеки звук с точност, миксира с постоянна динамика, без паузи за дишане.

Поддържа BPM-и, които са на ръба между агресия и еуфория. Познава психологията на дансинга – кога да пусне по-тежък индустриален трак и кога да разреди напрежението с мелодична или транс линия. Винаги усеща публиката, отговаря ѝ, провокира я. Затова и името му неизменно стои в хедлайн позициите на най-продаваните събития в Европа.

Фактът, че EXE го канят именно за това издание, говори много. EPISODE XI е проектиран като следваща стъпка в развитието на българската електронна сцена – издание с мащаб, сценичен дизайн и селекция на европейско и световно ниво.

Klangkuenstler е артистът, който може да превърне всяка арена или фестивал в мегаклуб. Участието му на EXE EPISODE XI е обещание за безкомпромисен, мощен и артистично изграден рейв, който трудно се забравя. Той е артист, който не се движи по вълните на тенденциите – той ги води. И на 19 декември българската публика ще бъде в окото на тази буря.

В свят, в който техно музиката постоянно се променя и жанровете и техните BPM се преливат един в друг, има артисти, които не просто следват тенденциите – те ги създават. Klangkuenstler е точно такъв. Германският DJ и продуцент, превърнал се в едно от най-ярките лица на съвременния хард техно ренесанс, пристига в България на 19 декември за първата вечер на EXE EPISODE XI – събитие, което вече традиционно задава стандарта за най-големите електронни продукции в страната.

