Зимата е красив сезон, но и едно от най-големите предизвикателства за кожата. Студен въздух, ниска влажност, силен вятър, резки температурни разлики между външната среда и отоплените помещения – всички тези фактори натоварват естествената защитна бариера на кожата. Резултатът? Сухота, зачервяване, лющене, раздразнение и чувство за дискомфорт.

Множество дерматолози потвърждават, че зимата увеличава броя на пациенти със суха и чувствителна кожа, а нуждата от правилна грижа става по-важна от всякога. Именно към един от тях се обръщаме с въпроси, за да разберем какво се случва с кожата през студения сезон и какви решения работят най-ефективно. В следващото интервю, Д-р Наталия Боянова разкрива кои фактори най-силно влияят на кожата през зимата и как правилната формула може да направи разлика.

Д-р Боянова е утвърден дерматолог с дългогодишен опит в грижата за чувствителна и проблемна кожа. Тя работи активно в областта на клиничната и естетичната дерматология и е добре позната с индивидуалния си подход към пациентите. В България д-р Боянова си партнира с марката Mixa, като споделя своя експертен опит и подкрепя философията на бранда за щадяща, ефективна и дерматологично доказана грижа за кожата.

Защо зимата е „стресов сезон“ за кожата?

„Като дерматолог мога да кажа, че зимата е един от най-предизвикателните сезони за кожата. Ниските температури, сухият въздух и студеният вятър водят до изразена сухота, отслабване на кожната бариера...“

В зимни условия мастните жлези работят по-леко, кожата губи липиди, които „запечатват“ влагата, а трансепидермалната загуба на вода се увеличава. Затова кожата се усеща опъната, груба, а в някои случаи дори болезнено раздразнена.

Как да разберем, че бариерата е нарушена?

„Когато бариерата е компрометирана, кожата става по-чувствителна към раздразнения и по-податлива към възпаления… Усещане за стягане, лющене, загрубяване, зачервяване, повишена реактивност, усещане за парене…“

Ако кожата „сигнализира“, това означава, че рутината се нуждае от адаптация – по-малко агресивно почистване, повече хидратация и емолиенти, които възстановяват бариерата.

Решението: урея – златният стандарт за суха кожа

Една съставка се откроява като ефективна и доказана: уреята.

„Уреята е едно от най-изследваните и ефективни вещества при суха кожа… Тя действа хумектантно, привлича и задържа вода, има леко кератолитично действие, подобрява еластичността и текстурата…“

Това е причината Mixa да избира уреята като ключов компонент в продуктите си за суха и чувствителна кожа.

Силата на комбинацията: урея + аминокиселини + масло от ший

Дерматологът подчертава:

„Аминокиселините задържат влагата и подпомагат възстановяването. Маслото от ший е богато на липиди… В комбинация с урея те осигуряват тройно действие: хидратация, изглаждане и защита.“

Точно върху този принцип е създаден Mixa Cica Urea Multiusage Cream – интензивно възстановяващ крем за лице, тяло и ръце.

Защо Mixa Cica Urea е перфектният продукт за зимата?

„Препоръчвам Mixa Cica Urea Cream, защото омекотява грубата кожа, намалява усещането за стягане, възстановява бариерата в рамките на 48 часа… Този продукт е много добър регенериращ крем, който съдържа 10% урея и ниацинамид.“

Той е подходящ за:

суха и много суха кожа

чувствителна и реактивна кожа

груби участъци (лакти, колене, пети)

ръце, изложени на студ

кожа, склонна към атопия или кератоза пиларис

Как да изградим идеален зимен ритуал?

Специалистът дава точни насоки:

„За лицето — нежно почистване, хидратиращ серум, подхранващ крем с урея или липиди, и слънцезащита. За тялото — крем след душ, специална грижа за груби участъци…“

Редовността е ключът към успеха.

Какво отличава Mixa?

„Продуктите на Mixa са тествани под медицински контрол, тествани върху 100% чувствителна кожа, разработени с минималистични формули… За потребителите това означава сигурност, ефективност и бързо възстановяване.“

Заключение

Зимата е сезон, който изисква адаптирана, по-богата и по-грижовна рутина. Когато кожната бариера се наруши, усещаме дискомфорт – но с правилните съставки и стабилни формули тя може бързо да се възстанови.

Mixa Cica Urea Multiusage Cream комбинира урея, аминокиселини и липиди – точно това, от което кожата има нужда през студените месеци: хидратация защита възстановяване

Клинично доказано – за видимо по-спокойна, по-мека и комфортна кожа.

