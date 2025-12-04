На 4 декември е родена Десислава Бакърджиева. Освен на сцената, тя е интересна и в живота – активен природолюбител, отдаден родител и жена, която не се страхува да говори открито за каузи, свързани със здраве, семейство и силата на жените.

ОВЕН

Самотните жени да бъдат внимателни при избора на партньори. Не е изключено да срещнете подходящия. Не бързайте да се подавате на чувствата си, за да не изживеете разочарования. Не са изключени проблеми с интимния ви партньор. Не бъдете груби в леглото.

ТЕЛЕЦ

Не допускайте лични проблеми да отклонят вниманието ви. В интимните ви отношения е напрегнато. Чувствате се подтиснати заради усещането, че сякаш сте отхвърлени. И днес сте орисани да очаквате сексуалните удоволствия без гаранция, че ще ги изживеете.

БЛИЗНАЦИ

Следобед ще се наложи да се занимавате с лични и семейни проблеми, породени от раздразнението на брачния ви партньор. Вечерта не се надявайте на примирие и сексуални удоволствия.

РАК

За съжаление прекалената ви заетост е повод за сериозни конфликти с партньора си, водещи до разочарования в личните отношения. Бъдете компромисни, защото и без това сте причина за липсата на сексуален живот.

ЛЪВ

Подготвяте се за романтична среща, която сте уговорили заслепени от внезапно връхлетели ви емоции, която няма да се състои. Ще се почувствате наранени и ще се откажете от секс с любимият ви човек.

ДЕВА

Избягвайте запознанствата, дори и ако не сте семейни и търсите своята половинка. Не бързайте със секса, ако не сте уверени в чувствата си, скъпи жени.

ВЕЗНИ

Вечерта, ако все още сте подтиснати, не пренасяйте лошото си настроение у дома, за да не се изпокарате с близките си. По-добре си почивайте и се откажете от сексуалните удоволствия.

СКОРПИОН

Не пренасяйте напрежението в дома си, където може да ви очакват с добро настроение и приготвена семейна вечеря, за да не се натоварвате и с това задължение. Не се лишавайте от обичта на любимите си хора и от зареждащ ви със сили секс.

СТРЕЛЕЦ

Любовните срещи ще дарят щастие както на семейните, така и на несемейните жени, които търсят своята половинка. Семейните да внимават, защото си гарантират разочарования в личния живот, ако се изкушат да се впуснат в изневери и сексуални удоволствия.

КОЗИРОГ

Вашите близки са гневни заради нежеланието ви да бъдете откровени с тях и да изясните причината за поведението си. Няма причина да се лишавате от обичта на интимния си партньор и от сексуални наслади.

ВОДОЛЕЙ

Признайте си от какво се вълнувате и от какво се чувствате неуверени в интимния си живот, мили жени, без да се притеснявате. Създайте хармония в сексуалните си отношения.

РИБИ

Отношенията с брачния ви или интимен партньор постепенно се стабилизират, ако не допуснете нова грешка, при все, че са още крехки и може бързо да съсипете за миг брака и любовта.

