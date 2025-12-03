Проверяването, метрологичната проверка и калибрирането на водомери и топломери е изключително важно за гарантиране на точни измервания, справедливо таксуване, спестяване на разходи и надеждна експлоатация, споделят експертите от Aqua Building.

Какво представляват калибрирането и метрологичната проверка?

За да разберем защо тези процеси са важни, първо трябва да разграничим техните функции и значение.

Калибриране

Калибрирането е процес на сравняване на измервателен уред със стандартен модел, за да се провери дали показанията му са точни. При нужда се извършва корекция на уреда. Това гарантира, че показанията отговарят на реалните стойности и че системата работи коректно.

Чрез редовно калибриране се запазва високата точност на уредите и се предотвратяват грешки при отчитането.

Метрологична проверка

Метрологичната проверка е официална процедура, извършвана от акредитирана лаборатория, която потвърждава, че уредът отговаря на нормативните изисквания за точност и е годен за употреба.

Тази проверка не е само препоръчителна – тя е задължителна, когато уредите се използват за таксуване на реално потребление.

Защо е важно редовното обслужване на водомери и топломери?

Редовната профилактика на уредите предотвратява неточни отчети, скрити загуби и излишни разходи. Ето най-важните причини за периодична проверка:

Точност на измерването

При износване и натрупване на отлагания уредът може да започне да отчита неточно. Проверката и калибрирането гарантират реално отчитане.

Справедливо таксуване

Коректното измерване означава, че плащате само за това, което реално сте използвали – без надплащане или недоотчитане.

Спестяване на разходи

Навременната профилактика предотвратява скъпи ремонти или нужда от подмяна при внезапна повреда.

Безопасност и надеждност

Редовните проверки предотвратяват течове, дефекти и грешки в системата, които могат да доведат до щети в жилището.

Спазване на законовите изисквания

Уредите подлежат на задължителни метрологични проверки през определен период, според Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (от ДВ бр. 103/6.12.2024 г.).

Проверените и правилно калибрирани уреди гарантират не само точни сметки, но и сигурност и спокойствие за домакинството.

Как да се грижим за водомерите и топломерите у дома?

Домакинствата могат да направят няколко лесни, но ефективни стъпки за правилна експлоатация на уредите:

проверявайте редовно показанията и сравнявайте с предишни периоди;

следете за промени в налягането или шумове при работа – те може да подсказват проблем;

не допускайте замърсяване и механични удари по корпуса на уреда;

осигурете достъп за периодичен оглед от специалист;

при повреда или изтичане – не се опитвайте сами да ремонтирате уреда, а потърсете сертифициран техник.

Редовната проверка и калибриране на водомери и топломери не е просто административно изискване – това е инвестиция в точност, икономия и спокойствие. С навременна грижа и професионална поддръжка може да сте сигурни, че измервателните уреди работят коректно, а сметките ви отразяват реалното потребление, обобщават специалистите от Aquabuilding.

