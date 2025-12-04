Времето на преструвките във вилата на Ергенът: Любов в рая изтече! Маските паднаха, неочаквани признания разтърсиха емоционално участниците, а кои бяха най-култовите изказвания от епизод 64 на предаването, прочетете надолу в статията.
Почти на финал- любовен ураган и тежки реплики
Левент
“След малко ще ги хвърля в басейна всичките!”
Натали към Орлин
„Боли ме, че не ме разбираш“
Левент
„Аз съм истински мъж!“
Киара
„Няма как да стане да не съм в тези топ пет имена!“
Габи
„За мен е важна вътрешността на мъжа!“
Габи към Радо
„Ти си един долен интригант“
„Женски полов орган!“
Виктория за Натали
Наистина ми идва да я ритна в басейна. Колкото повече я гледам, толкова по-противна ми става.
Виктория
Тя целуна единия, а седна до другия – нелепа история.
Киара и Красимир
Киара - "Аз наистина изпитвам силни чувства към теб!"
Красимир - "То се вижда!"
