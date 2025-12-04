Времето на преструвките във вилата на Ергенът: Любов в рая изтече! Маските паднаха, неочаквани признания разтърсиха емоционално участниците, а кои бяха най-култовите изказвания от епизод 64 на предаването, прочетете надолу в статията.

Почти на финал- любовен ураган и тежки реплики

Левент

“След малко ще ги хвърля в басейна всичките!”

Натали към Орлин

„Боли ме, че не ме разбираш“

Левент

„Аз съм истински мъж!“

Киара

„Няма как да стане да не съм в тези топ пет имена!“

Габи

„За мен е важна вътрешността на мъжа!“

Габи към Радо

„Ти си един долен интригант“

„Женски полов орган!“

Виктория за Натали

Наистина ми идва да я ритна в басейна. Колкото повече я гледам, толкова по-противна ми става.

Виктория

Тя целуна единия, а седна до другия – нелепа история.

Киара и Красимир

Киара - "Аз наистина изпитвам силни чувства към теб!"

Красимир - "То се вижда!"

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK