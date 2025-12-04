В дните на Рождественските пости, когато търсим баланс между традиция и здравословно хранене, рибата на пара е отличен избор - лека, питателна и изпълнена с аромат на подправки и лимон.

Никулден също наближава, така че тази лесна рецепта е особено подходяща за празника.

Рецепта за 4 порции риба на пара

Необходими продукти

2 рибни филета (хек, сьомга, бяла риба)

5 зърна бахар

1-2 стръка розмарин

1 корен от магданоз

1 лимон

3 с.л. зехтин

Черен пипер и сол на вкус

Рецепта за гарнитурата от картофи

4 едри варени картофа

3 стрък пресен лук

1-2 с.л. зехтин

Сол на вкус

Снимка: iStock

Начин на приготвяне

В тенджера или съд за варене на пара се кипва 1 ч.ч. вода, заедно с подправките - бахар, розмарин, корен от магданоз. Рибното филе се осолява и се поръсва с черен пипер.

След това в приставката се поставят рибните филета и се вари за около 10 минути. Рибата внимателно се изважда, за да не се натроши.

Полива се със зехтин и се поднася с резени лимон и гарнитура от варени картофи.

Ястието може да се поръси по желание със сушен девесил, копър или магданоз.

Как първият кубински готвач със звезда Мишлен готви риба фагри - вижте в следващото видео.

