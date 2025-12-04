В дните на Рождественските пости, когато търсим баланс между традиция и здравословно хранене, рибата на пара е отличен избор - лека, питателна и изпълнена с аромат на подправки и лимон.
Никулден също наближава, така че тази лесна рецепта е особено подходяща за празника.
Рецепта за 4 порции риба на пара
Необходими продукти
- 2 рибни филета (хек, сьомга, бяла риба)
- 5 зърна бахар
- 1-2 стръка розмарин
- 1 корен от магданоз
- 1 лимон
- 3 с.л. зехтин
- Черен пипер и сол на вкус
Рецепта за гарнитурата от картофи
- 4 едри варени картофа
- 3 стрък пресен лук
- 1-2 с.л. зехтин
- Сол на вкус
Начин на приготвяне
В тенджера или съд за варене на пара се кипва 1 ч.ч. вода, заедно с подправките - бахар, розмарин, корен от магданоз. Рибното филе се осолява и се поръсва с черен пипер.
След това в приставката се поставят рибните филета и се вари за около 10 минути. Рибата внимателно се изважда, за да не се натроши.
Полива се със зехтин и се поднася с резени лимон и гарнитура от варени картофи.
Ястието може да се поръси по желание със сушен девесил, копър или магданоз.
Как първият кубински готвач със звезда Мишлен готви риба фагри - вижте в следващото видео.
