Наближава един от най-светлите и обичани български празници – 6 декември, Никулден. Това е денят на Свети Николай Мирликийски Чудотворец, който е покровител на моряците, пътешествениците и банкерите. И всички знаят - на този ден задължително се яде риба!
Какво обаче се пие на Никулден?
Никулден е не просто празник, а повод за голямо семейно събиране, което стриктно следва вековни български обичаи. Традиционно рибата се съчетава с бяло вино или, за по-смелите, с чаша ракия. В седмичната анкета на Ladyzone.bg събрахме и по-нетрадиционни отговори. Ето ги и някои тях:
- „Бяло купешко вино.“
- „Розе предимно обичам.“
- „Ягодово лате или матча са добър вариант.“
- „Чай с риба много обичам.“
- „Червен пелин.“
Каква риба повелява обичаят?
По традиция на Никулден на трапезата трябва да присъства шаран. Причината е както символична, така и практична. Шаранът е приет като „слуга“ на Свети Николай. Освен това, той е сред малкото риби, които имат люспи, които се запазват, а люспите символизират благополучие и пари в къщата.
Какво се слага на празничната маса?
- Рибник: Това е шаран, задължително пълнен с ориз или булгур, сушени плодове и орехи. Приготвя се целият, без да му се махат люспите.
- Боговица/Никулденска пита: Обреден хляб, украсен с фигурки на риба, лодка или кръст.
- Постни ястия: На трапезата трябва да има и други постни ястия, тъй като празникът се пада по време на Рождественския пост.
