Наближава един от най-светлите и обичани български празници – 6 декември, Никулден. Това е денят на Свети Николай Мирликийски Чудотворец, който е покровител на моряците, пътешествениците и банкерите. И всички знаят - на този ден задължително се яде риба!

Какво обаче се пие на Никулден?

Никулден е не просто празник, а повод за голямо семейно събиране, което стриктно следва вековни български обичаи. Традиционно рибата се съчетава с бяло вино или, за по-смелите, с чаша ракия. В седмичната анкета на Ladyzone.bg събрахме и по-нетрадиционни отговори. Ето ги и някои тях:

„Бяло купешко вино.“

„Розе предимно обичам.“

„Ягодово лате или матча са добър вариант.“

„Чай с риба много обичам.“

„Червен пелин.“

Каква риба повелява обичаят?

По традиция на Никулден на трапезата трябва да присъства шаран. Причината е както символична, така и практична. Шаранът е приет като „слуга“ на Свети Николай. Освен това, той е сред малкото риби, които имат люспи, които се запазват, а люспите символизират благополучие и пари в къщата.

Какво се слага на празничната маса?

Рибник: Това е шаран, задължително пълнен с ориз или булгур, сушени плодове и орехи. Приготвя се целият, без да му се махат люспите.

Това е шаран, задължително пълнен с ориз или булгур, сушени плодове и орехи. Приготвя се целият, без да му се махат люспите. Боговица/Никулденска пита: Обреден хляб, украсен с фигурки на риба, лодка или кръст.

Обреден хляб, украсен с фигурки на риба, лодка или кръст. Постни ястия: На трапезата трябва да има и други постни ястия, тъй като празникът се пада по време на Рождественския пост.

