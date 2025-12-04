Никулден е моментът, в който на празничната трапеза има риба, домовете се пълнят с усмивки, а близките търсят идеалния жест, с който да зарадват своя Никола, Николай, Николина или Николета. Ако и вие се чудите какъв подарък да изберете – събрахме най-интересните и вдъхновяващи идеи, с които да превърнете празника им в истински и специален.
Персонализирани подаръци
Тениски със забавни надписи
- „Николай е магия, огън и стихия“
- „Николай – силно име, слаба ракия!“
- „Николай не е име, Николай е титла!“
- „Без бира на Николай сърцето спира!“
- „Грижовна, мила и добра, като Нина/Николина няма друга на света“
- „Николай – роден да се забавлява, принуден да работи!“
Дървени дъски за рязане с надписи
- „Николай – мезе си нарежи, ракийка си сипи и от работа си почини“
- „За вино и мезе Николай дава всичко от сърце“
- „Баба Николина – най-добрата готвачка в галактиката“
- „Вкусотиите на баба Николина“
- „Баба Николина е готвач велик и е много шик“
- „MasterChef Нина“
- „Майстор на мезето – Николай!“
- „Николай е винаги добре с вино и мезе“
- „Дъската на Николай/Николина“
Керамични чаши с надписи
- „Зад всяко велико име Николай стои един велик човек“
- „Николай да е – на маса да е!“
- „Чашата на Ники“
- „Най-добрият баща/съпруг/дядо се казва Николай/Николай“
- „Най-добрата майка, съпруга/баба се казва Николина/Нина“
Още идеи за персонализирани подаръци
- Гравирана химикалка
- Гравирана запалка
- Възглавница със снимка на Николай/Николина с любимите му/й хора или на любимото им хоби
- Подаръчна халба за бира с гравюра
- Гравирана метална манерка
- Дървена рамка със снимка и посвещение
- Боксерки със забавен надпис
- Карикатура
Още подаръци по темата Никулден
- Икона или сувенир на тема Никулден
- Гарафа или стъклена бутилка за вино уиски във формата на риба/шаран
- Комплект чаши за уиски
- Календар за стена или бюро с отбелязани важни дати за човека – имен ден, рожден ден и т.н.
Подаръци за рибаря/ловджията
Въдици/Пушка
- Кеп
- Радиоуправляема лодка за захранване
- Рибарско облекло/облекло за лов в камофлажен десен
- Ловна шапка
- Такъми
- Палатка
- Рибарско сгъваемо легло
- Спален чувал
- Рибарски стол
Подаръци за любителя на технологии
- Смарт часовник
- Нов телефон
- Външен харддиск
- Лаптоп
- Таблет
- Система за домашно кино с прожектор
- Очила за виртуална реалност
- Зарядно за безжично зареждане на няколко устройства едновременно
- Тениска с надпис „Технологичен гуру“
- Игрова конзола
- Любими игри за конзола
- Безжични слушалки
- Електрическа четка за зъби
- Подгряваща чаша за кола за кафе и топли напитки
- Мини дрон
- Калъф за телефон
- Фотоапарат
- Гейминг клавиатура и мишка
- Преносимо зарядно
- Навигация
Подаръци за музикалния фен, любителя на книги и театър
- Грамофон
- Грамофонни плочи
- Билет за концерт на любима група/изпълнител
- Билет за театър
- Дългочакана книга
- Книга с мъдрости
- Персонализиран разделител за книги със снимка или име
- Ваучер за книжарница
- Абонамент за слушане на аудиокниги
- Пътуване до известна книжарница в чужбина (например до Carturesti Carusel в Букурещ)
- Годишен абонамент за любимо издание
Подаръци за пътешественика
- Билет за влак/теснолинейка
- Спа уикенд
- Самолетни билети до любима дестинация в чужбина
- Пъзел с известна и любима дестинация
- Карта за ски (абонамент)
- Полет с балон
- Раница за преходи
- Компас
- Ваучер за екстремно преживяване – скок с бънджи, рафтинг
Подаръци за домошаря
- Пуловер
- Комплект тенджери/тигани
- Тенджера под налягане
- Мултикукър
- Книга с рецепти с риба
- Планетарен мискер
- Настолна игра
- Барбекю
- Косачка
- Машина за газирана вода
- Кошница за пикник
- Кутия за сухранение на пури с инструменти
- Хладилна чанта
- Кошница с екзотични подправки
- Кошница с вино, сладки и мезета
- Красиви чаши за вино
- Изискан сервиз
- Тефтер за рецепти
