Никулден е моментът, в който на празничната трапеза има риба, домовете се пълнят с усмивки, а близките търсят идеалния жест, с който да зарадват своя Никола, Николай, Николина или Николета. Ако и вие се чудите какъв подарък да изберете – събрахме най-интересните и вдъхновяващи идеи, с които да превърнете празника им в истински и специален. 

Персонализирани подаръци

Тениски със забавни надписи

  • „Николай е магия, огън и стихия“
  • „Николай – силно име, слаба ракия!“
  • „Николай не е име, Николай е титла!“
  • „Без бира на Николай сърцето спира!“
  • „Грижовна, мила и добра, като Нина/Николина няма друга на света“
  • „Николай – роден да се забавлява, принуден да работи!“

Дървени дъски за рязане с надписи

  • „Николай – мезе си нарежи, ракийка си сипи и от работа си почини“
  • „За вино и мезе Николай дава всичко от сърце“
  • „Баба Николина – най-добрата готвачка в галактиката“
  • „Вкусотиите на баба Николина“
  • „Баба Николина е готвач велик и е много шик“
  • „MasterChef Нина“
  • „Майстор на мезето – Николай!“
  • „Николай е винаги добре с вино и мезе“
  • „Дъската на Николай/Николина“ 

Керамични чаши с надписи

  • „Зад всяко велико име Николай стои един велик човек“
  • „Николай да е – на маса да е!“
  • „Чашата на Ники“
  • „Най-добрият баща/съпруг/дядо се казва Николай/Николай“
  • „Най-добрата майка, съпруга/баба се казва Николина/Нина“ 
Още идеи за персонализирани подаръци

  • Гравирана химикалка
  • Гравирана запалка
  • Възглавница със снимка на Николай/Николина с любимите му/й хора или на любимото им хоби
  • Подаръчна халба за бира с гравюра
  • Гравирана метална манерка
  • Дървена рамка със снимка и посвещение
  • Боксерки със забавен надпис
  • Карикатура 

Още подаръци по темата Никулден

  • Икона или сувенир на тема Никулден
  • Гарафа или стъклена бутилка за вино уиски във формата на риба/шаран
  • Комплект чаши за уиски
  • Календар за стена или бюро с отбелязани важни дати за човека – имен ден, рожден ден и т.н. 

Подаръци за рибаря/ловджията

 Въдици/Пушка

  • Кеп
  • Радиоуправляема лодка за захранване
  • Рибарско облекло/облекло за лов в камофлажен десен
  • Ловна шапка
  • Такъми
  • Палатка
  • Рибарско сгъваемо легло
  • Спален чувал
  • Рибарски стол 

Подаръци за любителя на технологии

  • Смарт часовник
  • Нов телефон
  • Външен харддиск
  • Лаптоп
  • Таблет
  • Система за домашно кино с прожектор
  • Очила за виртуална реалност
  • Зарядно за безжично зареждане на няколко устройства едновременно
  • Тениска с надпис „Технологичен гуру“
  • Игрова конзола
  • Любими игри за конзола
  • Безжични слушалки
  • Електрическа четка за зъби
  • Подгряваща чаша за кола за кафе и топли напитки
  • Мини дрон
  • Калъф за телефон
  • Фотоапарат
  • Гейминг клавиатура и мишка
  • Преносимо зарядно
  • Навигация 

Подаръци за музикалния фен, любителя на книги и театър 

  • Грамофон
  • Грамофонни плочи
  • Билет за концерт на любима група/изпълнител
  • Билет за театър
  • Дългочакана книга
  • Книга с мъдрости
  • Персонализиран разделител за книги със снимка или име
  • Ваучер за книжарница
  • Абонамент за слушане на аудиокниги
  • Пътуване до известна книжарница в чужбина (например до Carturesti Carusel в Букурещ)
  • Годишен абонамент за любимо издание 

Подаръци за пътешественика 

  • Билет за влак/теснолинейка
  • Спа уикенд
  • Самолетни билети до любима дестинация в чужбина
  • Пъзел с известна и любима дестинация
  • Карта за ски (абонамент)
  • Полет с балон
  • Раница за преходи
  • Компас
  • Ваучер за екстремно преживяване – скок с бънджи, рафтинг 

Подаръци за домошаря 

  • Пуловер
  • Комплект тенджери/тигани
  • Тенджера под налягане
  • Мултикукър
  • Книга с рецепти с риба
  • Планетарен мискер
  • Настолна игра
  • Барбекю
  • Косачка
  • Машина за газирана вода
  • Кошница за пикник
  • Кутия за сухранение на пури с инструменти
  • Хладилна чанта
  • Кошница с екзотични подправки
  • Кошница с вино, сладки и мезета
  • Красиви чаши за вино
  • Изискан сервиз
  • Тефтер за рецепти
