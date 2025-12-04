Никулден е моментът, в който на празничната трапеза има риба, домовете се пълнят с усмивки, а близките търсят идеалния жест, с който да зарадват своя Никола, Николай, Николина или Николета. Ако и вие се чудите какъв подарък да изберете – събрахме най-интересните и вдъхновяващи идеи, с които да превърнете празника им в истински и специален.

Персонализирани подаръци

Тениски със забавни надписи

„Николай е магия, огън и стихия“

„Николай – силно име, слаба ракия!“

„Николай не е име, Николай е титла!“

„Без бира на Николай сърцето спира!“

„Грижовна, мила и добра, като Нина/Николина няма друга на света“

„Николай – роден да се забавлява, принуден да работи!“

Дървени дъски за рязане с надписи

„Николай – мезе си нарежи, ракийка си сипи и от работа си почини“

„За вино и мезе Николай дава всичко от сърце“

„Баба Николина – най-добрата готвачка в галактиката“

„Вкусотиите на баба Николина“

„Баба Николина е готвач велик и е много шик“

„MasterChef Нина“

„Майстор на мезето – Николай!“

„Николай е винаги добре с вино и мезе“

„Дъската на Николай/Николина“

Керамични чаши с надписи

„Зад всяко велико име Николай стои един велик човек“

„Николай да е – на маса да е!“

„Чашата на Ники“

„Най-добрият баща/съпруг/дядо се казва Николай/Николай“

„Най-добрата майка, съпруга/баба се казва Николина/Нина“

Още идеи за персонализирани подаръци

Гравирана химикалка

Гравирана запалка

Възглавница със снимка на Николай/Николина с любимите му/й хора или на любимото им хоби

Подаръчна халба за бира с гравюра

Гравирана метална манерка

Дървена рамка със снимка и посвещение

Боксерки със забавен надпис

Карикатура

Още подаръци по темата Никулден

Икона или сувенир на тема Никулден

Гарафа или стъклена бутилка за вино уиски във формата на риба/шаран

Комплект чаши за уиски

Календар за стена или бюро с отбелязани важни дати за човека – имен ден, рожден ден и т.н.

Подаръци за рибаря/ловджията

Въдици/Пушка

Кеп

Радиоуправляема лодка за захранване

Рибарско облекло/облекло за лов в камофлажен десен

Ловна шапка

Такъми

Палатка

Рибарско сгъваемо легло

Спален чувал

Рибарски стол

Подаръци за любителя на технологии

Смарт часовник

Нов телефон

Външен харддиск

Лаптоп

Таблет

Система за домашно кино с прожектор

Очила за виртуална реалност

Зарядно за безжично зареждане на няколко устройства едновременно

Тениска с надпис „Технологичен гуру“

Игрова конзола

Любими игри за конзола

Безжични слушалки

Електрическа четка за зъби

Подгряваща чаша за кола за кафе и топли напитки

Мини дрон

Калъф за телефон

Фотоапарат

Гейминг клавиатура и мишка

Преносимо зарядно

Навигация

Подаръци за музикалния фен, любителя на книги и театър

Грамофон

Грамофонни плочи

Билет за концерт на любима група/изпълнител

Билет за театър

Дългочакана книга

Книга с мъдрости

Персонализиран разделител за книги със снимка или име

Ваучер за книжарница

Абонамент за слушане на аудиокниги

Пътуване до известна книжарница в чужбина (например до Carturesti Carusel в Букурещ)

Годишен абонамент за любимо издание

Подаръци за пътешественика

Билет за влак/теснолинейка

Спа уикенд

Самолетни билети до любима дестинация в чужбина

Пъзел с известна и любима дестинация

Карта за ски (абонамент)

Полет с балон

Раница за преходи

Компас

Ваучер за екстремно преживяване – скок с бънджи, рафтинг

Подаръци за домошаря

Пуловер

Комплект тенджери/тигани

Тенджера под налягане

Мултикукър

Книга с рецепти с риба

Планетарен мискер

Настолна игра

Барбекю

Косачка

Машина за газирана вода

Кошница за пикник

Кутия за сухранение на пури с инструменти

Хладилна чанта

Кошница с екзотични подправки

Кошница с вино, сладки и мезета

Красиви чаши за вино

Изискан сервиз

Тефтер за рецепти

