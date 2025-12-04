В сърцето на София, в подлеза на НДК, отвори врати „различният“ магазин – Ignis Atelier. Бутик за арт мода, в който вековни гоблени оживяват върху дрехите. Разнообразни колекции, които те пренасят в друг свят. По-красив. По-мечтателен. По-ефирен.

Ignis Atelier - приказен копнеж, който разказва истории

Да носиш изкуство върху себе си е дръзко предизвикателство, но си заслужава!

Всяка дреха в Ignis Atelier е приказка и разказва своята история. Далеч от конфекцията и скучния офис стил, бутикът предлага изобилие от ръчно изработени модели – избродирани с вековни гоблени.

Картините слизат от стената и оживяват чрез дрехите

Изключителните винтидж гоблени са събирани от различни кътчета на Европа и света. Палитра от емоции с ярък отпечатък, които носят безкомпромисна индивидуалност и многопластов характер.

Кой стои зад тази магия?

Зад Ignis Atelier стои Даниела Попова – моделиер-конструктор с повече от три десетилетия опит, преминала през високата мода и конфекционните ателиета. Там, където някой вижда забравен гоблен, тя открива потенциал, история и възможност. Чрез своя усет към кройката, линията и детайла Даниела създава дрехи с безкомпромисно качество – от конструкцията до подбора на материите, сред които италиански вълни и 100% белгийски лен, избирани специално за ателието. За нея Ignis Atelier е повече от бранд – това е проектът на живота ѝ, обединяващ труда на десетки майстори от миналото. „Всеки бод е тиха песен. Всяка дреха е бягство от еднообразието“, споделя тя.

Ателието работи и по индивидуални поръчки, а част от моделите могат да бъдат адаптирани по размер, така че да съчетаят оригиналния артистичен характер с комфортното съвременно прилягане.

И за Коледа ще има изненади!

За празничния сезон Ignis Atelier ще представи специална колекция – уникални подаръци, които събират традиция, артистичност и модерна визия в едно.

Марка̀та вече присъства и на международната сцена със своя онлайн магазин. Макар да достига клиенти по целия свят, за екипа е важно творбите да бъдат открити и от българската публика – страна, в която традициите са живи, а хората високо ценят ръчния труд. За екипа на Ignis Atelier да създадеш изкуство с ръцете си, в което хората да открият себе си, е най-голямото вдъхновение.

Пренесете и вие в приказния свят на Ignis Atelier, гледайте видеото тук и най-отгоре.

