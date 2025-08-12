Има ли човек, който да не знаете, че жените са великодушни същества, които са способни да направят всичко за своите приятели, семейството или дори напълно непознати хора на улицата? А мъжете просто не са такива.

Изследване на швейцарски учени от Университета в Цюрих, ръководено то Александър Сутчек, хвърля светлина върху причините за това - мозъците на мъжете възнаграждават егоистичното поведение, докато мозъците на жените възнаграждават щедростта към останалите.

В серия поведенчески тестове, които често включвали взимането на решения за споделяне на пари, невролозите са изследвали кои области на мозъка се активират, когато се вземат "просоциални" за разлика от егоистични решения.

Проучването сред група от 56 мъже и жени е установило, че стратиумът (центърът за възнаграждение в мозъка, който отделя допамин при "правилно" поведение) реагира много по-силно при жените, когато те взимат "просоциални" решения.

Снимка: iStock

За разлика от мъжете, където егоистичното поведение провокира стратиума да отговоря с много повече допамин, отколкото при жените.

Казано с най-прости думи, жените получават възнаграждение за добротата си, а мъжете получават възнаграждение за това, че се държат егоистично. Точно както в реалния живот, нали така?

