Летните горещини не носят само дискомфорт. По време на продължителни жеги много хора се чувстват изтощени, раздразнителни и психически претоварени още от сутринта. Специалисти обясняват, че това не е въпрос на „липса на тонус“, а напълно естествена реакция на организма към високите температури.

Защо жегата ни прави толкова уморени?

Когато температурите се повишат, тялото започва да работи усилено, за да поддържа нормална вътрешна температура. Организмът активира охлаждащи механизми като изпотяване и разширяване на кръвоносните съдове. Това обаче изисква огромно количество енергия.

В резултат много хора усещат:

постоянна умора;

липса на концентрация;

замайване;

тежест в главата;

раздразнителност;

понижена мотивация

Според експерти мозъкът също страда от жегата. Когато тялото насочва ресурси към охлаждане, остават по-малко „енергийни резерви“ за концентрация, памет и психическа устойчивост.

Нарушеният сън допълнително изчерпва организма

Една от основните причини за усещането за пълно изтощение по време на горещи вълни е лошият сън. За да заспим нормално, телесната температура трябва леко да спадне. Когато нощите остават прекалено топли, това става трудно.

Последствията са:

трудно заспиване;

чести събуждания;

по-повърхностен сън;

усещане за умора още след събуждане.

След няколко поредни горещи нощи натрупаната липса на качествен сън започва да влияе както на физическото, така и на психическото състояние.

Дехидратацията често остава незабелязана

По време на жеги тялото губи големи количества течности чрез изпотяване. Дори лека дехидратация може да доведе до:

главоболие;

отпадналост;

проблеми с концентрацията;

раздразнителност;

сърцебиене.

Лекарите предупреждават, че чувството за жажда често идва твърде късно. Именно затова редовният прием на вода е изключително важен, дори когато човек не усеща силна жажда.

Жегата влияе и на психиката

Освен физическата умора, високите температури оказват влияние и върху емоционалното състояние. Според специалисти горещините могат да увеличат нивата на стрес, тревожност и раздразнение.

Много хора споделят, че по време на горещи вълни се чувстват:

по-нервни;

по-апатични;

емоционално изтощени;

психически „замъглени“

Подобни реакции се засилват още повече при комбинация от високи температури, липса на сън и продължителен стрес. В онлайн дискусии хора описват състоянието си като „пълна липса на енергия“, „мозъчна мъгла“ и усещане, че дори ежедневните задачи изискват огромно усилие.

Как да се справим по-лесно с горещините?

Експертите препоръчват няколко основни мерки:

прием на повече вода и електролити;

избягване на тежка физическа активност в най-горещите часове;

охлаждане на помещенията;

леки и лесни за храносмилане храни;

по-кратки активности през деня;

повече почивка и сън.

Дори малки промени в ежедневието могат да помогнат на организма да понесе по-леко екстремните температури.