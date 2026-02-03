K-Beauty или корейската грижа за красота е известна с иновативните си продукти, насочени към поддържане на кожата нейния сияен вид.

Но оказва се, тенденциите в грима на които залагат жените от далечната азиатска страна, също има с какво да ни изненадат. В изцяло положителен смисъл. Мечтателни нюанси, текстури и неочаквани завършеци.

Ето кои са корейски тенденции в грима, които ще виждаме навсякъде през 2026.

Грим „бельо“

Най-доброто бельо е това, което дава усещането, че не носиш нищо. Същият принцип важи по отношение на грима – тази година най-нежният подход към него е той да се слее с кожата, вместо да я покрива. Представете си: приглушени бежови тонове и меки матови завършеци, които леко моделират и подчертават естествените черти.

Снимка: instagram/cassiessie_

Блясък в ъглите на очите

Малко блясък в вътрешните ъгли на очите, като на Jennie от южнокорейската група Blackpink, никога не излишен. Може да използвате блестящи сенки или хайлайтър с перлени пигменти за иридисцентен блясък – поставен удачно, придава моментален освежаващ ефект.

Снимка: instagram/cosmopolitankorea

Подчертаване на долните мигли

Още един, фин начин да акцентирате върху очите си, е да се фокусирате върху долните мигли, както прави Eunchae от момичешката банда Le Sserafim. Чрез нанасяне на щедро количество спирала и събиране на миглите с пинсета, можете деликатно да дефинирате очите си без очна линия.

Съвет: Добавянето на няколко по-дълги изкуствени мигли в външните ъгли на очите удвоява ефекта.

Снимка: instagram/hhh.e_c.v

Акварелен руж

Ако трябва да се посочи една тенденция, която е навсякъде по улиците на южнокейската корейската столица Сеул, това е видимият, но майсторски смесен руж. Запълва изцяло пространството между зоната под очите и горните бузи. Ключът е лекото нанасяне – това определя дали ще изглеждате свежо румени или като малко дете, което е открило козметичната чанта на майка си. Целта е леко докосване на цвета, а не концентриран акцент.

Снимка: instagram/lalalalisa_m

„Ягодово мляко“

Всеки корейски магазин за красота предлага козметика в почти всички нюанси на розовото. Благодарение на моменталния освежаващ ефект на този тон, той е любим на много момичета и дами - които го носят от клепачите до устните. За балансиран блясък комбинирайте различни завършеци, например матов розов руж с бляскав розов гланц.

Снимка: instagram/dasique_official

Лавандулови устни

Абсолютният хит в нюанса за устни през 2026 е лавандуловият гланц. Популяризиран от K-Pop идоли, този неочакван неутрален тон набира все повече популярност и със сигурност ще избухне през пролетта. Все пак, трябва да признаем, че лавандуловите устни могат да бъдат трудни за повечето от нас. Но за щастие, много от новите продукти съчетават розови и лилави пигменти и осигуряват блясък, който кара устните да изглеждат гланцирано и блестящи, уточняват от Harper's Bazaar.

Снимка: instagram/illit_official

А какви са съветите за красота на обичаната българска певица Нели Рангелова - вижте във видеото:



