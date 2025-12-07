Зимният сезон често поставя кожата на сериозно изпитание. Студеният въздух навън, сухият климат в помещенията и температурните амплитуди водят до загуба на влага, опъване и раздразнения. За да запазите кожата си мека, гладка и добре хидратирана, е важно да следвате няколко основни стъпки.

Ето кои са най-ефективните съвети за здрава и гладка кожа в студа

Изберете подходящ хидратиращ крем

През зимата кожата губи повече вода и изисква по-интензивна грижа. Заменете леките летни кремове с по-богати формули, които съдържат хиалуронова киселина, церамиди, сквалан или масла като шеа и жожоба. Тези съставки възстановяват липидната бариера и предпазват от изсушаване.

Намалете честото ексфолиране

Ексфолирането е важно за обновяването на кожата, но през студените месеци прекаленото използване на киселини или груби скрабове може да я раздразни. Ограничете ексфолиацията до веднъж седмично и избирайте по-меки ензимни или химични ексфолианти.

Снимка: iStock

Включете серум с хиалуронова киселина

Серумите са концентрирани формули, които проникват по-дълбоко. Хиалуроновата киселина задържа големи количества вода и осигурява дълготрайна хидратация. Нанасяйте серума на леко влажна кожа, за да подсилите ефекта му.

Не пропускайте слънцезащита

Макар зимното слънце да изглежда безобидно, UV лъчите са активни целогодишно и могат да увредят кожата. Използването на слънцезащитен крем със SPF 30 или повече предпазва от фотостареене и помага кожата да запази своята мекота и равномерен тен.

Снимка: Canva

Поддържайте влагата в помещенията

Сухият въздух в отопляемите помещения е една от основните причини за зимното изсушаване на кожата. Използването на овлажнител за въздух или поставянето на съд с вода до радиатора може да подобри влажността в дома. Пийте повече вода, за да подпомогнете хидратацията отвътре.

