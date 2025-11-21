Лющенето и беленето на кожата често са сигнал, че нещо в организма ни не е наред. Освен външни фактори като климат и козметика, една от най-честите причини е липсата на жизненоважни витамини. Според специалистите от Гален правилният витаминен баланс е ключов за поддържане на здрава, еластична и добре хидратирана кожа.

В следващите редове ще разгледаме кои витамини най-често липсват при белене на кожата и какви други фактори могат да засилят това състояние.

Витамини, чийто недостиг води до белене на кожата

Кожата е най-големият орган в човешкото тяло и силно реагира на промени във вътрешната среда. Когато не ѝ достигат определени вещества, тя губи влагата си, става по-груба и се лющи. Ето кои витамини имат най-съществено влияние:

Витамин А – защитник на епидермиса

Витамин А регулира обновяването на клетките и производството на себум – естествения овлажнител на кожата. При недостиг:

кожата става суха и груба;

наблюдава се лющене по лицето, ръцете и коленете;

забавя се заздравяването на микропукнатини.

Основни хранителни източници:

черен дроб и рибено масло;

яйца и млечни продукти;

моркови, тиква и тъмнозелени зеленчуци.

Според дерматологични проучвания ниските нива на ретинол (активната форма на витамин А) са честа находка при хора със суха и чувствителна кожа.

Витамин D – баланс между имунната и кожната функция

Недостигът на витамин D често води до люспеста, раздразнена кожа и по-бавно възстановяване след възпаления. Той:

подпомага деленето на клетките;

укрепва защитната бариера;

регулира имунния отговор.

За естествен синтез на витамин D е необходима умерена слънчева експозиция. Добри хранителни източници са:

мазни риби (сьомга, скумрия, сардина);

яйчен жълтък;

обогатени зърнени продукти.

Поддържането на оптимални нива предотвратява сухота и намалява риска от хронични кожни раздразнения.

Витамини от група В – съюзници срещу раздразнения

Витамините от група В работят заедно, за да поддържат здрава и гладка кожа. Недостигът на отделни витамини от групата може да се прояви различно:

В2 (рибофлавин): люспести петна около носа и устните;

В3 (ниацин): зачервяване и дерматит;

В6 (пиридоксин): сухота и микропукнатини;

В7 (биотин): чупливи нокти и косопад;

В12: бледост и пигментни петна.

Редовният прием на витамини от група В подпомага клетъчното обновяване и намалява раздразненията. При съмнения за дефицит се препоръчва лабораторно изследване на витаминния статус.

Витамини Е и С – антиоксидантен щит

Комбинацията между витамин Е и витамин С е от съществено значение за защита на кожата от оксидативен стрес.

витамин Е поддържа целостта на липидната бариера и предотвратява загубата на влага;

витамин С стимулира синтеза на колаген и ускорява възстановяването на микроуврежданията;

източници на витамин Е: ядки, семена, зехтин;

източници на витамин С: цитруси, ягоди, броколи, чушки.

Редовният им прием, заедно с подходяща хидратация, възстановява естествения блясък и еластичност на епидермиса.

Дефицитът на витамини за кожата често стои в основата на сухота и лющене. Затова и редовният им прием, заедно с подходяща хидратация, възстановява естествения блясък и еластичност на епидермиса.

Допълнителни фактори, които усилват беленето на кожата

Недостигът на витамини често се комбинира с външни фактори, които влошават състоянието на кожата. Сред тях са:

сух или студен климат;

прекомерна употреба на агресивна козметика;

дехидратация и недостатъчен прием на вода;

стрес и липса на сън;

някои медикаменти, които намаляват усвояването на витамини.

Първо, е важно да се открие конкретната причина за лющенето. След това, с помощта на дерматолог, се изготвя индивидуален план за хранене и грижа.

Какво можем да направим?

За да възстановите баланса на кожата и да намалите лющенето:

Поддържайте разнообразно и богато на витамини меню. Консултирайте се с дерматолог или нутриционист преди прием на хранителни добавки. Използвайте щадяща козметика без алкохол и парфюми. Поддържайте добра хидратация – минимум 1,5–2 литра вода дневно. Избягвайте резките температурни промени и прекомерното излагане на слънце.

В резултат кожата постепенно възвръща своята еластичност и здравословен вид.

Беленето на кожата е ясен сигнал за витаминен дефицит или нарушена бариерна функция. При навременно откриване и правилна грижа състоянието може да се овладее напълно.

Експертите от Гален съветват да обръщате внимание на сигналите на тялото си и при нужда да потърсите професионална помощ. С правилен подход и постоянство кожата ви отново може да бъде здрава, мека и сияйна.