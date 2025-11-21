Лющенето и беленето на кожата често са сигнал, че нещо в организма ни не е наред. Освен външни фактори като климат и козметика, една от най-честите причини е липсата на жизненоважни витамини. Според специалистите от Гален правилният витаминен баланс е ключов за поддържане на здрава, еластична и добре хидратирана кожа.
В следващите редове ще разгледаме кои витамини най-често липсват при белене на кожата и какви други фактори могат да засилят това състояние.
Витамини, чийто недостиг води до белене на кожата
Кожата е най-големият орган в човешкото тяло и силно реагира на промени във вътрешната среда. Когато не ѝ достигат определени вещества, тя губи влагата си, става по-груба и се лющи. Ето кои витамини имат най-съществено влияние:
Витамин А – защитник на епидермиса
Витамин А регулира обновяването на клетките и производството на себум – естествения овлажнител на кожата. При недостиг:
- кожата става суха и груба;
- наблюдава се лющене по лицето, ръцете и коленете;
- забавя се заздравяването на микропукнатини.
Основни хранителни източници:
- черен дроб и рибено масло;
- яйца и млечни продукти;
- моркови, тиква и тъмнозелени зеленчуци.
Според дерматологични проучвания ниските нива на ретинол (активната форма на витамин А) са честа находка при хора със суха и чувствителна кожа.
Витамин D – баланс между имунната и кожната функция
Недостигът на витамин D често води до люспеста, раздразнена кожа и по-бавно възстановяване след възпаления. Той:
- подпомага деленето на клетките;
- укрепва защитната бариера;
- регулира имунния отговор.
За естествен синтез на витамин D е необходима умерена слънчева експозиция. Добри хранителни източници са:
- мазни риби (сьомга, скумрия, сардина);
- яйчен жълтък;
- обогатени зърнени продукти.
Поддържането на оптимални нива предотвратява сухота и намалява риска от хронични кожни раздразнения.
Витамини от група В – съюзници срещу раздразнения
Витамините от група В работят заедно, за да поддържат здрава и гладка кожа. Недостигът на отделни витамини от групата може да се прояви различно:
- В2 (рибофлавин): люспести петна около носа и устните;
- В3 (ниацин): зачервяване и дерматит;
- В6 (пиридоксин): сухота и микропукнатини;
- В7 (биотин): чупливи нокти и косопад;
- В12: бледост и пигментни петна.
Редовният прием на витамини от група В подпомага клетъчното обновяване и намалява раздразненията. При съмнения за дефицит се препоръчва лабораторно изследване на витаминния статус.
Витамини Е и С – антиоксидантен щит
Комбинацията между витамин Е и витамин С е от съществено значение за защита на кожата от оксидативен стрес.
- витамин Е поддържа целостта на липидната бариера и предотвратява загубата на влага;
- витамин С стимулира синтеза на колаген и ускорява възстановяването на микроуврежданията;
- източници на витамин Е: ядки, семена, зехтин;
- източници на витамин С: цитруси, ягоди, броколи, чушки.
Редовният им прием, заедно с подходяща хидратация, възстановява естествения блясък и еластичност на епидермиса.
Дефицитът на витамини за кожата често стои в основата на сухота и лющене. Затова и редовният им прием, заедно с подходяща хидратация, възстановява естествения блясък и еластичност на епидермиса.
Допълнителни фактори, които усилват беленето на кожата
Недостигът на витамини често се комбинира с външни фактори, които влошават състоянието на кожата. Сред тях са:
- сух или студен климат;
- прекомерна употреба на агресивна козметика;
- дехидратация и недостатъчен прием на вода;
- стрес и липса на сън;
- някои медикаменти, които намаляват усвояването на витамини.
Първо, е важно да се открие конкретната причина за лющенето. След това, с помощта на дерматолог, се изготвя индивидуален план за хранене и грижа.
Какво можем да направим?
За да възстановите баланса на кожата и да намалите лющенето:
- Поддържайте разнообразно и богато на витамини меню.
- Консултирайте се с дерматолог или нутриционист преди прием на хранителни добавки.
- Използвайте щадяща козметика без алкохол и парфюми.
- Поддържайте добра хидратация – минимум 1,5–2 литра вода дневно.
- Избягвайте резките температурни промени и прекомерното излагане на слънце.
В резултат кожата постепенно възвръща своята еластичност и здравословен вид.
Беленето на кожата е ясен сигнал за витаминен дефицит или нарушена бариерна функция. При навременно откриване и правилна грижа състоянието може да се овладее напълно.
Експертите от Гален съветват да обръщате внимание на сигналите на тялото си и при нужда да потърсите професионална помощ. С правилен подход и постоянство кожата ви отново може да бъде здрава, мека и сияйна.