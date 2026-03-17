Феновете на Майли Сайръс бързо забелязаха липсата ѝ на церемонията по връчването на наградите „Оскар“ 2026 г. Въпреки силното ѝ присъствие в музикалната индустрия през последната година, Сайръс не се появи на червения килим и това породи редица въпроси.

Основната причина: липса на номинация

Най-логичното обяснение е, че Майли Сайръс не беше номинирана за награда и не участваше като водещ или презентатор в събитието. Това означава, че тя няма пряка причина да присъства на церемонията тази година.

Песента на Майли Сайръс „Dream as One“ от филма Avatar: Fire and Ash привлече сериозно внимание по време на сезона на наградите и дори беше номинирана за „Златен глобус“, но не успя да стигне до финалните номинации за „Оскар“.

Натоварен график и нови проекти

Освен това Майли Сайръс е изцяло фокусирана върху други професионални ангажименти. В момента тя работи по своя девети студиен албум Something Beautiful, както и вълнуващото завръщане на героинята й Хана Монтана, след 20 години от първия епизод на сериала. Всичко това показва, че приоритетите на Майли Сайръс в момента са извън рамките на филмовите награди и тя определено ще има с какво ново да зарадва феновете си съвсем скоро.

Поглед назад към миналогодишния блясък

Година по-рано Майли Сайръс присъства на церемонията, където дори връчи награда. Това подсказва, че отсъствието на Майли Сайръс през 2026 г. не означава отдръпване от киното, а по-скоро е резултат от конкретни обстоятелства.

