Цветният бунт на поп музиката - Майли Сайръс и музикантът Макс Морандо вече са сгодени, след близо четири години връзка. Радостната новина предизвика огромно вълнение сред феновете, след като двамата се появиха на премиерата на филма Avatar: Fire and Ash в Лос Анджелис, където вниманието на всички бързо бе привлечено от впечатляващ диамантен пръстен на ръката на певицата.

Звездната поява, която разпали слуховете

По време на премиерата Майли Сайръс се появи заедно с Макс, като за първи път показа голям диамантен пръстен на безимения си пръст. Самият жест предизвика вълна от коментари и спекулации в социалните мрежи и медиите. До края на деня стана ясно, че пръстенът действително е годежен и това наистина успя да "взриви" интернет пространството. Фенове и последователи са меко казано развълнувани от чудесната новина.

Как започва любовната приказка на Майли и Макс

Двамата се запознават през 2021 година на среща, организирана от техен общ приятел. Според близки до двойката, те бързо откриват сходни интереси и силен творчески синхрон помежду си. През 2022 г. връзката им става публична, но и досега двамата предпочитат да пазят личния си живот далеч от публичното внимание.

Снимка: Getty Images

Блясък, диаманти и дръзка индивидуалност - пръстен, който е огледало на характера

Пръстенът, който Майли Сайръс носи, е с голям cushion-cut диамант, поставен върху класическа жълта златна халка. Дизайнът е минималистичен, но впечатляващ, а според запознати е подбран специално, за да отговаря на стила на певицата и на дръзкия й характер.

Снимка: Getty Images

Какво следва за двойката?

За поп звездата Майли това е период на ново начало и зрялост. Певицата неведнъж е споделяла, че се намира на етап, в който се чувства по-спокойна, по-уверена и по-склонна да пази личните си моменти извън светлината на прожекторите. Годежът изглежда естествена стъпка в техните стабилни и хармонични отношения. Но какво предстои за двамата влюбени от тук нататък - предстои да разберем.

