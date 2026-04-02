Международният ден на детската книга се отбелязва всяка година на 2 април – датата, на която е роден великият датски писател Ханс Кристиан Андерсен. Празникът е посветен на насърчаването на любовта към книгите и четенето сред децата по целия свят.

Инициативата е създадена през 1967 година от Международния Съвет на книгите за младите хора. 10 години по-рано, ЮНЕСКО учредява международен златен медал на името на Андерсен. Веднъж на 2 години, само най-добрите писатели на детски книги получават тази награда. Част от по-известните награждавани автори са Туве Янсон, Астрид Линдгрен, както и Ангел Каралийчев.

Основната цел на този ден е да привлече вниманието към значението на детската литература за развитието на въображението, мисленето и емоционалната интелигентност на децата. Книгите не само забавляват, но и учат на ценности като доброта, смелост, честност и съпричастност.

Ползи от четенето на книги

Днес, когато дигиталните технологии са навлезли толкова дълбоко в ежедневието, ролята на книгата остава изключително важна.

Умствена стимулация. Четенето подобрява много когнитивни умения - критично мислене, решаване на проблеми, както и анализ на ситуации.

Развиване на емпатия. Художествената литература е от полза за развитието на качества като съпричастност и състрадание, които са от съществено значение по-нататък в живота.

Емоционално благополучие. Четенето е хоби, което позволява на малчуганите да не мислят за стреса и тревогите, които са нормална част от ежедневието, особено в училище.

Кои книги харесват децата днес

Трудно е да се посочат само няколко книги – и да се определят като най-харесвани от съвременните деца. И все пак има няколко световни фаворити, обичани от децата по целия свят – а за това свидетелстват масовите продажби и честите преиздания.

Сред любимите детски заглавия – които остават вечени класики, обичани до днес, са:

„Хари Потър" - Джоан Роулинг. Поредицата от седем фентъзи романа, проследяват историята на младия магьосник Хари Потър и неговите приятели Хърмаяни и Рон, които са ученици в училището за магия и вълшебство Хогуортс.

„Малкият принц" – Антоан дьо Сент-Екзюпери. Повестта е публикувана за първи път през 1943 година като приказка за деца, но в същото време съдържа дълбоки и идеалистични мисли за живота, любовта и смъртта.

„Много гладната гъсеница" – Ерик Карл. Истрията за малката гъсеница е издадена за първи път през 1969 година и оттогава насам е любима не само на децата, но и на техните родители.

„Дневникът на един Дръндьо" - поредица от детски книги на американския писател и художник на комикси Джеф Кини.

„Чарли и шоколадовата фабрика" - Роалд Дал. Книгата разказва историята на бедното момче Чарли Бъкет, което печели златен билет за посещение на вълшебната шоколадова фабрика на мистериозния и странен Вили Уонка

„Изадора Муун" - поредица от книги на Хариет Мънкастър. Всяка книга е самостоятелна история за Исадора Мун, която е „наполовина фея, наполовина вампир – напълно уникална!".

„Алиса в страната на чудесата" - Луис Карол. Романът, превърнал се в класразказва за момичето Алиса, която следва бял заек и попада в невероятен и абсурден свят, изпълнен с говорещи животни, странни същества и объркващи ситуации.

