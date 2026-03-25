Като глухи родители на четири чуващи деца на възраст между 1 и 7 години, Джанет и Даниел Морено живеят динамично ежедневие, изпълнено с познатия за всяко семейство хаос, радост и предизвикателства. Наред с това обаче често се сблъскват с предразсъдъци и погрешни представи — че децата им непременно ще се родят глухи или че не биха се справили в по-сложни ситуации. Истината е различна: двамата успешно отглеждат семейството си и разкриват как общуват с децата, какво им предават и как преодоляват трудностите заедно.

„В крайна сметка всичко е любов, грижа и същото ежедневие, каквото има всяко семейство“, споделя Джанет.

Пътят към тишината

За разлика от съпруга си Даниел, който е роден глух, Джанет е била чуваща при раждането си. Тя обаче се появява на бял свят с рядък дефект, при който има отвор в коремната стена и червата се развиват извън тялото.

По-късно, вследствие на усложнения, тя прекарва тежък менингит, който уврежда слуха ѝ. Първоначално той отслабва, а в тийнейджърските ѝ години изчезва напълно — нещо, което в крайна сметка я води до решението да си постави кохлеарен имплант.

Разбиване на митове

Една от най-разпространените заблуди, с които се сблъскват, е че децата им задължително ще бъдат глухи.

„Това просто не е вярно“, подчертава Джанет, като допълва, че много деца на глухи родители са чуващи и се развиват напълно нормално.

Съществува и мит, че тези деца ще имат затруднения с речта. В действителност, както обяснява тя, децата усвояват езика по естествен начин — дори ако първоначално използват предимно жестомимичния.

Езикът на семейството

Комуникацията в дома на семейство Морено е гъвкава и се адаптира спрямо ситуацията. Най-често те използват комбинация от говор и жестове едновременно.

„Всичко зависи от ситуацията и от това как се чувстват децата“, обяснява Джанет. Понякога те преминават изцяло на жестомимичен език, особено в по-непозната среда, а друг път комбинират и двата начина на общуване.

Образование и индивидуален подход

Гъвкавият подход се пренася и в образованието. Джанет обучава най-голямото си дете у дома и възнамерява да продължи с останалите, създавайки среда, която съчетава комуникация, развитие и индивидуален подход към всяко дете.

Предизвикателства — и как ги преодоляват

Както при всяко семейство, и тук не липсват трудности, особено когато става въпрос за развитието на комуникационните умения.

„Едно от най-големите предизвикателства е да сме сигурни, че децата развиват силни комуникационни умения“, признава Джанет.

В трудните моменти семейството разчита на търпение и постоянство, както и на малки трикове като игри, песни или разговори с близки чрез видеовръзка.

Повече от предразсъдъци

Джанет често чува и съмнения, че глухите родители не могат да се справят с ежедневни или извънредни ситуации.

„Ние се справяме като всички останали — просто по нашия начин“, казва тя.

Също толкова погрешна е и представата, че не могат да балансират между работа и семейство. В действителност Даниел работи на пълен работен ден, а двамата заедно управляват и онлайн бизнес.

„Глухотата не ни прави неспособни — тя ни научи да бъдем организирани и да разчитаме един на друг“, допълва Джанет.

Най-важният урок

В крайна сметка посланието ѝ е ясно: „Ние сме семейство като всяко друго — правим най-доброто, на което сме способни, за да отгледаме децата си с любов.“

А към други глухи родители тя отправя следния съвет: „Доверявайте се на себе си. Вие познавате децата си най-добре.“



