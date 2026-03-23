На площада в германския град Бернкастел-Кюс вече повече от 600 години се издига може би най-странната сграда в Германия. В малка и тясна уличка нагоре се „изстрелва“ така наречената Spitzhäuschen – къща, която на снимки напомня на друга световноизвестна забележителност - наклонената кула в Пиза. И това не е случайно – сградата действително е наклонена под почти същия ъгъл като именитата италианска сграда. Освен с външния си вид, тя привлича туристи и с още нещо: именно тази къща за кратко се „появява“ в поредицата за най-известният магьосник в киното – Хари Потър.

История на една необичайна къща

Според туристическия портал на региона Мозел, къщата е построена още през 1416 г. и се смята за най-старата фахверкова сграда в Среден Мозел.

Причината за странната ѝ архитектура може да е... чиста практичност. По онова време данъкът се плащал според застроената площ. Затова е напълно възможно собствениците да са решили да строят на височина, вместо на ширина, за да спестят средства.

Друга логична причина е самото място – улицата Карлщрасе всъщност е толкова тясна, че ако къщата беше изградена като останалите, каруците изобщо нямало да могат да минават.

Снимка: iStock

Холивудската следа

Каквато и да е истинската причина, Spitzhäuschen днес е една от най-атрактивните забележителности в стария град – най-вече заради своята драматична наклоненост над улицата. Това се дължи на меката почва, върху която е построена. С течение на времето земята постепенно се слягала, а къщата се накланяла все повече.

Интересен факт е, че едва през 1913 г. сградата придобива сегашния си вид. Тогава е реставрирана и се разкрива красивата ѝ дървена конструкция, която днес оформя фасадата. Преди това тя е била измазана заради опасност от пожари.

Смята се също, че къщата е била резиденция на винопроизводител, а традицията продължава и днес – от 1970 г. насам на приземния етаж има винен бар с над 50 вида вина. Регионът Мозел е един от най-известните винени райони в Германия.

Какво общо има с „Хари Потър“?

Според официалния туристически сайт на града Spitzhäuschen се появява в първата част на филма „Хари Потър и Даровете на Смъртта“.

В една сцена Хари Потър прониква в съзнанието на Лорд Волдемор и достига до скривалището на майстора на магически пръчки Грегорович. Смята се, че именно тази сцена е вдъхновена от въпросната къща.

Любопитното е, че градът не фигурира официално в надписите на филма, а и самата къща се появява буквално за секунда – и то доста размазано като в сън.

Според местната туристическа информация обаче истината е следната: не е имало реални снимки на място – използвана е само фотография на къщата, което е честа практика в киното.

Малко известна, но още по-очарователна

Въпреки холивудската слава, мястото не „прелива“ от туристи заради филма. По-скоро това е допълнителен любопитен детайл, който гидовете споменават по време на обиколките.

А всъщност целият Бернкастел-Кюс си заслужава, защото старият град е изключително живописен, руините на замъка Ландсхут предлагат впечатляваща гледка, а районът е част от популярния туристически маршрут Moselsteig.

В крайна сметка, Spitzhäuschen е не просто странна къща, а място, където се срещат история, архитектура, вино… и малко магия от света на киното.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER