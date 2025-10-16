Ал Пачино и Робърт Де Ниро отново са заедно. Иконите на големия екран, виждани преди това заедно във филми като „Ирландецът“, „Праведното убийство“, „Жега“ и „Кръстникът II“, се обединиха за първата си съвместна рекламна кампания за модния бранд Moncler.

Верни на глобалното представяне на кампанията „Warmer Together“, на български „По-топли заедно“, Пачино и Де Ниро се сближават и се чувстват уютно, докато носят най-новите зимни артикули от луксозната модна къща като „израз на приятелство, връзка и човешка топлина“.

„Истинската топлина никога не идва отвън“, казва Де Ниро в клип от кампанията. „Винаги е било свързано с това, което се случва отвътре.“

Пачино продължава: „Приятелството е най-хубавото нещо, което можеш да имаш. Приятели, хора, с които споделяш един и същ свят. Просто има вродено доверие. И разбиране за живота.“

„В продължение на десетилетия Moncler се свързва със зимни якета, но винаги съм чувствал, че Moncler е свързан с нещо по-дълбоко: любов и чувство за заедност“, обяснява председателят и главен изпълнителен директор на марката Ремо Руфини. „Тези ценности са оформили всичко, което правим повече от 70 години. Във всеки продукт и всяка кампания се прокрадва нишка от емоции и човешка връзка. Чрез историята си за приятелство Ал Пачино и Робърт Де Ниро въплъщават всичко, което Moncler наистина представлява: обич, топлина и вярата, че всички сме по-добри и по-топли заедно.“

Кампанията е заснета в Ню Йорк от известния оператор Платон. Пачино и Де Ниро виждат историята си да се разгръща в черно-бели изображения и селекция от късометражни филми, фокусирани върху петте теми: приятелство, уважение, връзка, доверие и топлина. Като част от кампанията, посланикът на Moncler Тобе Нвигве и съпругата му Фат записаха версия на класиката на Бил Уидърс „Lean on Me“.

Мястото на действието е замислено да пресъздаде мястото на първата среща на двамата: актьорското студио „Стела Адлер“ в Ню Йорк. В един от съпътстващите филми двамата актьори преминават през слабо осветена сцена, осеяна със столове, на които сядат един срещу друг, прегръщайки се и държейки се за ръце.

Приятелството между Де Ниро и Пачино всъщност датира много преди първия им съвместен филм, „Кръстникът II“.

В интервю от 2019 г., дадено в подкрепа на четвъртия им съвместен екранен проект „ Ирландецът“, Пачино каза пред GQ за трайната им връзка: „Събираме се. И има доверие между нас. Просто има. Разбираме това нещо заедно малко по-добре. И понякога отиваш там, само за да получиш обратна връзка. Говорим си за неща.“

Пачино дори разказа за ранните си впечатления от Де Ниро пред GQ: „Когато видях този човек, си помислих: „Уау, той има такава харизма!“ Той не правеше нищо. Просто вървеше. Помните ли? Знаете, той беше Боб. Но усещахте нещо от него.“

