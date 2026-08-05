Актьорът Владимир Карамазов, познат на зрителите на bTV като водещ на "Traitors: Игра на предатели" и "Сървайвър", разкри неустоимо предложение за „всички жени, на които им предстои да са булки“.

Карамазов сподели шеговито видео в Инстаграм профила си, на което танцува в двора на бутик за булчински рокли в село от Североизточна България, докато показва как моделите се почистват на фона на музика с ориенталски ритми и мощен бийт.

Компания в чупките на циментовия "дансинг" му правят две дами от бутика, докато същевременно виждаме трета да мие една от предлаганите рокли с маркуч под навеса.

„Имам страхотна новина и съм сигурен, че ще ми благодарите. За всички жени, на които им предстои да са булки. Открих мястото, откъдето може да си вземете рокля за сватбата. Рокля, която ще запълни снимките и ще бъдете запомнени. Която ще направи този ден, наистина незабравим. Тези белите парцали - модните, семплите, минималистичните, забравете ги“, категоричен е Карамазов.

„Не бъдете скромни, а пищни. Kadis Butik е мястото за всички булки, които искат да бъдат забелязани. Взимате под наем, избивате рибата на сватбата и връщате. Единствено трябва жената да е якичка. Доста тежки са“, допълва актьорът.

„Ама това много мазно влиза! Уау!“, чуваме в един момент Владо Карамазов да казва, силно впечатлен от музиката и атмосферата, която местните му предлагат.