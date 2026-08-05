Почивката би трябвало да е време, в което служебният имейл остава на заден план. Но за много хора това не се случва. Вместо да се насладят на заслужената ваканция, те продължават да проверяват входящата си поща, въпреки че казват: „само за минутка“.

Ново проучване на ZeroBounce, цитирано в доклада The Out-of-Office Illusion, показва, че 71% от работещите в Европа и САЩ проверяват служебния си имейл по време на годишния отпуск. Изследването е проведено сред 1157 професионалисти през февруари 2026 г., пишат от компанията.

Страхът, а не работата, ни кара да отваряме пощата

Любопитното е, че повечето хора не го правят, защото работодателят им го изисква.

Според проучването 48% признават, че проверяват служебната си поща от страх да не пропуснат нещо важно. Други 33% се притесняват, че ще изостанат с работата, а 20% се опасяват, че ще изглеждат недостатъчно ангажирани пред колегите си или ръководството, ако не реагират навреме.

Изследователите отбелязват, че именно страхът и психологическият натиск, а не реалната необходимост, стоят зад голяма част от тези проверки.

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Навик, от който трудно се отказваме

Оказва се, че за немалко хора отварянето на служебния имейл вече е автоматична реакция.

Данните показват, че 31% от анкетираните признават, че проверката на пощата по време на отпуск се е превърнала в навик, а 36% го правят просто от любопитство - искат да видят какво се е случило, докато ги няма.

В резултат едва 29% от участниците успяват напълно да се откъснат от служебната комуникация, докато са в отпуск.

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Според авторите на доклада границата между работа и лично време става все по-размита. Служебните имейли вече не остават само в офиса - те ни следват през уикендите, по време на ваканции и дори в моменти, които традиционно се свързват с почивка и семейството.

Компанията отбелязва още, че постоянната свързаност може да затрудни истинското възстановяване и да допринесе за натрупване на стрес и усещане, че човек никога не е напълно „извън работа“.