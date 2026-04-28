Въпреки че цветът на очите се определя основно от количеството и разпределението на пигмента меланин, той отдавна се свързва с личността, пише „Локално“. Разберете какво казват очите ви за вашия характер.

Кафяви очи

Кафявото е силен цвят, който се свързва със земната енергия, креативност, постоянство и плодородие. Хората с кафяви очи, които са и най-често срещаните, се считат за съпричастни, независими и заслужаващи доверие. Също така кафявото представлява силно сексуално желание, желание за приятелство и екстровертност. Материалните неща не са толкова важни за тях, колкото хармонията във взаимоотношенията и позицията в обществото. Техният недостатък е суетата, както и чувствителното его.

Сиви очи

Сивият цвят на очите е доста рядък и символизира мъдростта и силата на характера. Хората с този цвят на очите са описани като родени лидери, които могат да намерят решение там където никой друг не го вижда. Те са лесно адаптивни, спокойни и любители на природата. Те не са твърде отворени, но са много романтични и чувствителни. Имат рационални отношения в живота, верни са и са склонни към дългосрочни връзки. Техният недостатък е прекомерната емоционална чувствителност.

Зелени очи

Зеленият цвят на очите символизира харизма, иновативност, младост и здраве. Хората със зелени очи са описани като любители на приключенията и всякакви удоволствия в живота. Те са добри оратори, находчиви и като цяло рядко са самотни. Те са страстни любовници, но в любовта понякога са непостоянни и дори не знаят какво искат, докато в други области на живота това не е така. Техните недостатъци са инат, склонност към манипулации и ревност.

Сини очи

Синият цвят на очите се свързва с небето, енергията, електрическия заряд и рационалното мислене. Хората със сини очи се считат за достъпни, очарователни и приятелски настроени.

Освен това са много спонтанни, готови да опитват нови неща и имат развита духовна страна. Забелязват нещата, които другите пропускат, а недостатъците им са бъбривост, нетактичност и припряност.

Цвят на лешник

Този доста рядък цвят на очите е създаден като комбинация от сини, кафяви и зелени тонове и символизира сила и смелост. Хората с лешникови очи често се описват като безстрашни и готови за житейски предизвикателства. Обикновено са красиви и привлекателни, въпреки че в съблазняването изобщо не са агресивни или директни. Работоспособни са, но понякога и мързеливи. Недостатъкът им е, че често са прекалено спонтанни, пише още БГНЕС.

Черни очи

Хората с черни очи се считат за много темпераментни, страстни и хиперактивни. Те са много отдадени на всичко, което правят, конкурентоспособни са и искат да привлекат вниманието. Освен това те са описани като мистериозни, неохотни в споделяне на личното си пространство и трудни за влюбване. Ако обаче се влюбят, те са много верни, а недостатъкът им е кавгаджийството и нетърпението.