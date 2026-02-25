След тайната флирт игра в "Ергенът" 5, която Наум възложи на тримата ергени дойде време и за индивидуалните срещи. Крис, Стоян и Марин избраха дама, с която искат да прекарат повече време, за да се опознаят насаме.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

Силно впечатление ни прави това, че Крис и журналистката Симона проведоха доста задълбочен разговор, който засегна и семейните ценности. Но имаше ли истинска химия между тях или по-скоро всичко се свежда до приятелска комуникация.

"Дори и никога да нямам деца и семейство - не се притеснявам! Ще бъда най-готиния чичо на света, откровено сподели Крис на Симона.

Симона от своя страна му сподели за личните си убеждения и интереса си към журналистиката и социалните теми. Двамата намериха общ език, а искрите между тях бяха повече от видими.

"Крис има изключителен баланс и хармония в себе си! Която й жена да е до него, определено няма да скучае", категорично заяви журналистката.

По-рано през деня, по време на флирт мисията, тя бе в компанията на Стоян, който почти не я целуна, но там сякаш истинската химия липсваше. Има ли обаче наистина привличане между Крис и Симона и дали то ще прерастне в нещо повече?

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът" 5.

Гласувайте дали химията между тях е истинска в анкетата ни по-долу.

Има ли истинска химия между Симона и Крис? Да 0

Не 0 Резултати Гласувай

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER