След тайната флирт игра в "Ергенът" 5, която Наум възложи на тримата ергени дойде време и за индивидуалните срещи. Крис, Стоян и Марин избраха дама, с която искат да прекарат повече време, за да се опознаят насаме.
Силно впечатление ни прави това, че Крис и журналистката Симона проведоха доста задълбочен разговор, който засегна и семейните ценности. Но имаше ли истинска химия между тях или по-скоро всичко се свежда до приятелска комуникация.
"Дори и никога да нямам деца и семейство - не се притеснявам! Ще бъда най-готиния чичо на света, откровено сподели Крис на Симона.
Симона от своя страна му сподели за личните си убеждения и интереса си към журналистиката и социалните теми. Двамата намериха общ език, а искрите между тях бяха повече от видими.
"Крис има изключителен баланс и хармония в себе си! Която й жена да е до него, определено няма да скучае", категорично заяви журналистката.
По-рано през деня, по време на флирт мисията, тя бе в компанията на Стоян, който почти не я целуна, но там сякаш истинската химия липсваше. Има ли обаче наистина привличане между Крис и Симона и дали то ще прерастне в нещо повече?
