Меган Маркъл и принц Хари направиха рядка публична поява на червения килим. А поводът а това изключително специален.

В четвъртък, 9 октомври, херцогът и херцогинята на Съсекс пристигнаха на гала вечерта на Project Healthy Minds по повод Световния ден на психичното здраве, ежегодно провеждана в Ню Йорк.

Двойката бе удостоена с наградата „Humanitarians of the Year“ за усилията си да изградят по-безопасен и справедлив онлайн свят за семействата и младите хора, както и за приноса им към насърчаване на психичното здраве в глобален мащаб.

Бляскавата поява идва само няколко дни след дебюта на Меган на Седмицата на модата в Париж, където присъства на ревюто Balenciaga.

За събитието в Ню Йорк Меган отново бе заложила на елегантността – избирайки изчистен черен костюм, подобно на половинката си Хари. Херцогинята бе допълнила визията си с масивно златно колие и прибрана коса.

Хари и Меган създават фондацията The Archewell Foundation през 2020 г. с мисията „да правят добро“, а малко след това стартират инициативата The Parent’s Network – насочена към деца, пострадали в онлайн пространството.

От старта си преди две години, The Parents’ Network вече се разпространява не само САЩ, но и Канада и Обединеното кралство.

Херцогът и херцогинята на Съсекс, които са родители на две малки деца - принц Арчи (6) и принцеса Лилибет (4), споделиха своята гледна точка като родители, докато приемаха наградата. „Гордеем се, че сме дългогодишни партньори на Project Healthy Minds, и заедно хвърляме светлина върху една от най-наболелите теми на нашето време“, казаха те.

