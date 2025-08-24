Херцогът и херцогинята на Съсекс може да направят документален филм за принцеса Даяна за стрийминг платформата Netflix. Наскоро продуцентската компания Archewell Productions на принц Хари и Меган Маркъл удължи споразумението си за сътрудничество с компанията.

Според The Sun, това партньорство включва и проект за Даяна, който може да бъде пуснат през 2027 г., по повод 30-годишнината от смъртта на принцесата. Източници на изданието отбелязват, че Netflix проявява голям интерес към проекта, вярвайки, че той може да заинтересува зрителите.

Освен това, херцозите на Съсекс вече имат опит в работата по документален сериал - през 2022 г. излезе тяхното документално шоу „Хари и Меган“, което стана едно от най-популярните в стрийминг платформата.

Archewell Productions и Netflix си сътрудничат от 2020 г. Принц Хари и съпругата му вече са пуснали редица проекти за услугата, които предизвикаха широк обществен отзвук. Сред тях: шоуто „С любов, Меган“, в което Меган Маркъл споделя своите тайни за готвене, градинарство и домашни събития.

Въпреки факта, че сериалът беше критикуван от мнозина, че е „натрапен“, той все пак беше подновен за втори сезон. Според The Sun, новият договор на херцога и херцогинята на Съсекс с Netflix е оценен на приблизително 20 милиона долара - значително по-малко от предишния 5-годишен договор за 100 милиона долара. Съгласно новото споразумение Меган и Хари ще предлагат идеи на услугата, а Netflix ще реши кои от тях да приеме.

Хари, който е бил на 12 години, когато Даяна загива в автомобилна катастрофа в Париж през 1997 г., често е говорил за майка си и за влиянието, което смъртта ѝ е оказала върху него.

Той е разказал за травмата, която е изпитал, докато е вървял зад ковчега ѝ, и е писал за това как баща му му е съобщил новината в мемоарите си „Spare“. В книгата Хари също така разкрива, че е посетил медиум, който му е казал, че майка му е ти е „с него“.

Снимка: Getty Images

Медиумът каза: „Майка ти казва: „Живееш живота, който тя не можеше. Живееш живота, който тя искаше за теб.“

В сериала за Хари и Меган в Netflix той каза, че новият му дом в Калифорния е „едно от местата, където мисля, че майка ми вероятно щеше да живее“.

Ексклузивно интервю с Кристен Стюарт, изиграла принцеса Даяна в „Спенсър“ и режисьора Пабло Лорейн - вижте в следващото видео.

