Херцогът и херцогинята на Съсекс прекараха Деня на влюбените по възможно най-добрия начин – във взаимната си компания и тази на своите деца. Но не пропуснаха да споделят момента с феновете, отправяйки специален семеен поздрав.

„Тези двамата + Арчи = моите вечни Валентинки“, написа Меган към кадър, направена в имението им в Монтесито. В центъра на кадъра е принц Хари – застанал насред просторната градина, държейки в ръцете си дъщеря си, Лилибет, която стиска в ръка букет от червени балони.

Четиригодишното момиченце изглежда като малка балерина с нежнорозова горна част и ефирна разкроена поличка – а кестеняво-червеникавата ѝ коса е пусната свободно.

Мини „балеткор“

Балеткор (balletcore) е модна тенденция, вдъхновена от естетиката на балетното изкуство. Стилът, станал популярен около 2022 г., включва елементи като тюлени поли, бодита, панделки и обувки тип балерин и пренася сценичното облекло в ежедневието.

Стилът е изключително сладък при малките момичета, а по всичко изглежда, че тенденцията е популярна и сред младите кралски особи.

Снимка: instagram/meghan

Страстта на Лили към балета

Вероятно малката принцеса е облечена в балетен тоалет, тъй като току-що се е върнала от танцов клас. По време на посещение в Нигерия през май 2024 г. Меган и Хари посетиха училището Lightway Academy. Хари попита учениците: „Пеенето и танците ли са любимият ви час?“, а Меган добави: „Това е любимият час на Лили… може би заради цялото подскачане!“

Всъщност любовта към балета е нещо характерно за семейството. Братовчедката на Лили – дъщерята на принца и принцесата на Уелс, 10-годишната Шарлот, също е запалена по балета. „Дъщеря ми Шарлот обича да танцува. Обожава балет и степ“, каза Кейт още през 2023 г

Мини колекцията от рокли на Лили

Преди появата си в публикацията за Свети Валентин, Лили бе видяна за последно на коледната картичка на семейството Съсекс за 2025 г. На нея малкото момиче носеше очарователна осиня рокля с бели флорални мотиви и сребристи балетни пантофки с контрастен връх.

Снимка: instagram/meghan

Тя бе обула и малки чорапи до коляното – подобни на тези, които принц Луи носеше по време на Trooping the Colour през 2023 г. Високите чорапи отдавна са част от традиционния кралски стил при децата, макар че по-често се срещат при малките момчета.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER