Холивудката звезда Хали Бери проговори открито за възможността да се омъжи за настоящия си приятел - музикалният продуцент Ван Хънт. Актрисата, която е във връзка с партньора си вече шест години, сподели мислите си за брака в скорошно интервю за The Cut.
59-годишната звезда разкри, че Ван ѝ е предложил брак още миналото лято. „Не съм казала „да“. Защото не мисля, че е нужно да сме женени, за да имаме пълноценна и смислена връзка. Всъщност не знам дали изобщо някога ще се оженим“, сподели тя.
Все пак Хали допълни, че има плюсове в това да си законно обвързан с някого. „По-здравословно и практично е - когато става дума за вземане на медицински решения, например, бракът все пак има значение.“
Преди връзката си с музикалния продуцент актрисата е била омъжена три пъти: за Дейвид Джъстис от 1993 до 1997 г., за Ерик Бене от 2001 до 2005 г. и за Оливие Мартинес от 2013 до 2016 г.
„След третия ми развод хората започнаха да говорят: „Какво ѝ има? Тя е луда. Не може да задържи един мъж до себе си“, споделя още Хали. „А аз винаги отговарях: „Защо да задържа мъж, ако не е правилният?“
Хали бърза да сподели и, че в момента е в „най-добрата връзка в живота си. „И аз, и Ван имаме опит с брака и затова не чувстваме, че трябва да се оженим, за да докажем любовта си. Не изпитваме такава нужда“, добави още тя. „Мисля, че ако се оженим ще е просто защото това е правилният за мен човек.“
Хали и Ван потвърдиха официално връзката си на 12 септември 2020 г., а дебютът им на червения килим беше на наградите „Оскар“ на 25 април 2021 г.
По време на интервю за Today през изминалото лято Ван от своя страна обясни, че предложението му към Хали е „все още на изчакване“. „Просто си стои на този етап, а предложението "витае" във въздуха. И всъщност, така ни е добре“, каза той с усмивка.
Двойката няма общи деца - но имат такива от предишни връзки. Хали е горда майка на син Масео, от брака ѝ с Оливие Мартинес и дъщеря Нала, от връзката ѝ с Габриел Обри. Ван има един син.
Има ли рецепта за щастлив брак? И има ли трайни връзки сред холивудските двойки? Вижте отговорите във видеото:
