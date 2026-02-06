Холивудката звезда Хали Бери проговори открито за възможността да се омъжи за настоящия си приятел - музикалният продуцент Ван Хънт. Актрисата, която е във връзка с партньора си вече шест години, сподели мислите си за брака в скорошно интервю за The Cut.

59-годишната звезда разкри, че Ван ѝ е предложил брак още миналото лято. „Не съм казала „да“. Защото не мисля, че е нужно да сме женени, за да имаме пълноценна и смислена връзка. Всъщност не знам дали изобщо някога ще се оженим“, сподели тя.

Все пак Хали допълни, че има плюсове в това да си законно обвързан с някого. „По-здравословно и практично е - когато става дума за вземане на медицински решения, например, бракът все пак има значение.“

Преди връзката си с музикалния продуцент актрисата е била омъжена три пъти: за Дейвид Джъстис от 1993 до 1997 г., за Ерик Бене от 2001 до 2005 г. и за Оливие Мартинес от 2013 до 2016 г.

„След третия ми развод хората започнаха да говорят: „Какво ѝ има? Тя е луда. Не може да задържи един мъж до себе си“, споделя още Хали. „А аз винаги отговарях: „Защо да задържа мъж, ако не е правилният?“

Снимка: Getty Images

Хали бърза да сподели и, че в момента е в „най-добрата връзка в живота си. „И аз, и Ван имаме опит с брака и затова не чувстваме, че трябва да се оженим, за да докажем любовта си. Не изпитваме такава нужда“, добави още тя. „Мисля, че ако се оженим ще е просто защото това е правилният за мен човек.“

Хали и Ван потвърдиха официално връзката си на 12 септември 2020 г., а дебютът им на червения килим беше на наградите „Оскар“ на 25 април 2021 г.

Снимка: Getty Images

По време на интервю за Today през изминалото лято Ван от своя страна обясни, че предложението му към Хали е „все още на изчакване“. „Просто си стои на този етап, а предложението "витае" във въздуха. И всъщност, така ни е добре“, каза той с усмивка.

Двойката няма общи деца - но имат такива от предишни връзки. Хали е горда майка на син Масео, от брака ѝ с Оливие Мартинес и дъщеря Нала, от връзката ѝ с Габриел Обри. Ван има един син.

Има ли рецепта за щастлив брак? И има ли трайни връзки сред холивудските двойки? Вижте отговорите във видеото:



